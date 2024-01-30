KIB حقق نقلة نوعية بخدماته الرقمية في 2023

MENAFN - Al-Anbaa) حقق بنك الكويت الدولي (KIB) خلال العام 2023 نقلة نوعية في تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية ورقمنتها، مواصلا استراتيجيته الشاملة والهادفة إلى مواكبة مسيرة التحول الرقمي وترسيخ ريادته في هذه المجال، انطلاقا من شعاره المؤسسي، بنك للحياة.كما واصل البنك ابتكاراته الرقمية طوال العام ليتمكن من تقديم العديد من خدماته المصرفية للعملاء من دون الحاجة إلى زيارة الفروع، حيث نجح في إحداث طفرة في خدماته الإلكترونية، ومنها تجديد تطبيق KIB موبايل بالكامل، إلى جانب تعزيز شبكة أجهزة الصراف الآلي (ATM) الخاصة به بمزايا جديدة ومبتكرة، وتدشين جهاز الصراف التفاعلي (ITM).وفي هذا السياق، قال المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: «لم يعد التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية وتبني التكنولوجيا المالية (فينتك) خيارا في سوق تنتشر فيه نسبة عالية جدا من مستخدمي الإنترنت، وخاصة خدمة 5G، حيث نتوجه بتركيزنا الآن على كيفية تسريع تلك العملية، في ظل ما تشكله الخدمات الرقمية من أهمية متنامية للعملاء على اختلاف شرائحهم، وذلك انطلاقا من كوننا شريكا موثوقا لأصحاب المصلحة».

وأضاف أن البنك يعتبر من الأوائل في تبني أحدث الحلول المالية التي تسهم في تحسين حياة العملاء، كما عمل خلال السنوات الماضية على تعزيز بنيته التحتية الرقمية لضمان تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية بمعايير عالمية وبطريقة سهلة وآمنة.

ولفت توفيقي، أيضا، إلى أن KIB يواكب التطورات المستجدة في السوق لجهة الخدمات الرقمية، وذلك عبر مواصلة الارتقاء بمختلف الخدمات والمنتجات الإلكترونية والحرص على تقديمها بأسلوب يضمن سلاسة وسهولة الوصول إليها عبر جميع نقاط التواصل مع العملاء وتبني أحدث التقنيات.

وقد أسهمت تلك التحديثات في تسجيل نتائج استثنائية خلال عام 2023، بما في ذلك زيادة ملحوظة بنسبة 56% في عدد العملاء الذين قاموا بتفعيل خدمة الإشعارات الإلكترونية من خلال تطبيق KIB موبايل، مقارنة بالعام 2022، إضافة إلى نمو بنسبة 75% في عدد الودائع التي تم إنجازها عبر التطبيق مقارنة بعام 2022.

وعلاوة على ذلك، سجل البنك زيادة بنسبة 40% في عدد الحسابات التي تم فتحها عبر تطبيق البنك على الهواتف المحمولة مقارنة بعام 2022، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 18% في العمليات التي تم تنفيذها عبر خدمة KIBPay للدفع السريع، والتي بلغت نحو 204 ملايين دينار كويتي خلال عام 2023، إلى جانب فتح حساب الدروازة عن طريق الخدمة الهاتفية من قبل شريحة واسعة من العملاء وإيداع أموال بلغت أرصدتها نحو 37 مليون دينار كويتي.

تطبيق KIB موبايل.. مزايا شاملة ومتكاملة

يسعى KIB إلى مواكبة الاعتماد المتزايد للعملاء على هواتفهم الذكية، حيث قام KIB بتجديد تطبيقه KIB موبايل بالكامل بهدف توفير السهولة والمرونة والقدرة على الوصول الآمن والشامل إلى المزايا المتنوعة، ما يضمن للعملاء التمتع بتجربة مصرفية استثنائية ومتطورة، من خلال الاطلاع بشكل شامل على تفاصيل التمويل وجدول الدفعات، وإدارة حساباتهم وبطاقاتهم واستثماراتهم، إضافة إلى إجراء التحويلات المصرفية وإنجاز المدفوعات وإدارة قائمة المستفيدين، ومن بين المزايا، أيضا، خدمة KIBPay التي يمكن للعملاء من خلالها طلب الدفعات المالية، إعادة تعبئة الحساب وتجزئة الفواتير بمنتهى السهولة.

وفي وقت لاحق من العام 2023، عمل KIB على إضافة خدمة «إدارة المصروفات» الجديدة التي من شأنها تمكين العملاء من التمتع بمجموعة واسعة من المزايا الفريدة، مثل ميزة المصروفات والواردات المصممة لإبقائهم على اطلاع بشكل دائم على البيانات المالية الخاصة بمعدلات الإنفاق والادخار، وأعلى المتاجر إنفاقا لتعريفهم بالمتاجر والعلامات التجارية التي تشهد معدلات إنفاق أعلى من غيرها، والإنفاق حسب الفئة، حيث يمكن للعميل إدارة أمواله وتحديد مصروفاته وفقا لفئات مخصصة، إضافة إلى المقارنة الشهرية التي تتيح الموازنة بين حجم الإنفاق الشهري ومقارنته بالأشهر الأخرى، وكذلك إدارة الميزانية التي يمكن للعميل من خلالها وضع حدود معينة للإنفاق الشهري ومتابعة العمليات وتصنيفها، وأخيرا ميزة الملخص المالي التي توفر بيانات تفصيلية لتمكين العميل من اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة وحكمة.

وإلى جانب ذلك، فقد أطلق KIB خدمة تلقي الشكاوى من العملاء وتوفير الحلول المناسبة لها عبر تطبيقه المصرفي KIB موبايل وذلك من باب توفير وقتهم وجهدهم، حيث يقوم العميل بتعبئة نموذج الشكوى إلكترونيا عبر هاتفه، وبمجرد تقديم طلبه، يتلقى إشعارا من البنك بتسلم الطلب وبدء العمل على معالجته بأقصى سرعة ممكنة، علما أن عملية البحث في الشكوى تستغرق خمسة عشر يوم عمل.

كما يمكن للعملاء في حال نسيان الأرقام السرية لبطاقاتهم البنكية الاستعانة بميزة تذكر الرقم السري عبر تطبيق البنك وذلك للاستمرار في التمتع بعمليات الشراء من دون الحاجة إلى إعادة تعيين تلك الأرقام السرية.

645 ألف مكالمة لمركز الاتصال

في إطار حرصه على الارتقاء دائما بمستوى خدمة العملاء، من خلال تعزيز قنوات التواصل بينه وبينهم وضمان خدمتهم على مدار الساعة، كشف توفيقي عن استقبال مركز الاتصال لدى KIB أكثر من 645 ألف مكالمة خلال العام الماضي، بمعدل 54 ألف مكالمة شهريا، وذلك تأكيدا لما تتميز به هذه الخدمة من سهولة وسرعة وكفاءة في تلبية متطلبات العملاء، في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، كما زادت نسبة التفاعل عبر صفحات KIB على مواقع التواصل الاجتماعي @KIBPage بمعدل 100% مقارنة بعام 2022، مع إطلاقه لقنوات تواصل بديلة ورقمية جديدة كخدمة الواتساب التفاعلية التي تتيح للعملاء التمتع بخدمة أكثر سرعة من خلال الرد الفوري على اتصالاتهم بالبنك والإجابة عن استفساراتهم كافة.

وإضافة إلى خدمة الواتساب التفاعلية، قام البنك بتخصيص فريق متكامل في مركز خدمة العملاء لتلبية جميع الاستفسارات والطلبات التي يتقدم بها عملاء باقة Black خلال وقت قياسي، والاستجابة لمكالماتهم على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.