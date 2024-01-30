خطط قطاع الطاقة لا تتوافق مع متطلبات صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2050



نشر طاقة الرياح والشمسية في معظم المناطق الجغرافية أصبح الآن أرخص وأسرع الحلول المستدامة توفر طاقة محلية وموثوقة ومعزولة عن التقلبات الواسعة في أسواق الغاز

محمود عيسىذكرت مجلة «ميد» أن سعة محطات توليد الطاقة قيد الإنشاء التي ستعمل بالغاز والتي تبلغ 134 غيغاواط في جميع أنحاء العالم مماثلة في الحجم لما تم انجازه وإنشاؤه عالميا على مدى السنوات الخمس الماضية. وقالت المجلة، في تحليل بقلم نيك فيريس، ان السنوات القليلة الماضية تلقت تحذيرات كثيرة حول دور الغاز الطبيعي في أنظمة الطاقة في العالم من وجهة نظر المناخ وأمن الطاقة على حد سواء، ومع ذلك، يظهر تحقيق جديد للبيانات أجرته شركة انيرجي مونيتور أن مئات من الغيغاواط من سعة الطاقة الجديدة المقرر ان تعمل بالغاز هي قيد الإنشاء أو مخطط لها في جميع أنحاء العالم.وحذرت الشركة من ان الانخفاض المستمر في الميزانيات المرصودة لمواجهة الكربون العالمية بسبب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 أو 2 درجة مئوية يعني أن العديد من المحللين يعتقدون أنه لم يعد من الممكن اعتبار الغاز «وقودا انتقاليا» بعيدا عن الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا كالفحم. وبالإضافة إلى ذلك، فمنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل عامين، نشأ فهم جديد بين صناع السياسات مفاده أن كونهم مدينين للدول النفطية، فيما يتصل بإمدادات الغاز قد يؤدي إلى تعريض أمن الطاقة للخطر.وتكشف البيانات التي شاركتها شركة غلوبل داتا، وهي الشركة الأم لشركة لشركة انيرجي مونيتور عن خطط قطاع الطاقة التي لا تتوافق مع متطلبات صافي الصفر بحلول عام 2050 وتعزيز أمن الطاقة.والآن يجري انشاء مجمعات لتوليد 134 غيغاواط من الطاقة التي ستعمل بالغاز في جميع أنحاء العالم، وهو أقل بشكل هامشي فقط من اجمالي كل من الشبكة الوطنية في البرازيل (150 غيغاواط) وقدرة الطاقة التي تعمل بالغاز والتي تم إنشاؤها على مستوى العالم على مدى السنوات الخمس الماضية (153 غيغاواط).وتتمتع منطقة آسيا والباسيفيك وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الآن بقدرة توليد قيد الإنشاء ستعمل على الغاز بواقع (67 غيغاواط، و18 غيغاواط، و27 غيغاواط، على التوالي) مقارنة بما تم بناؤه على مدى السنوات الخمس الماضية.وهناك 416 غيغاواط أخرى من الطاقة التي تعمل بالغاز المخطط لها على مستوى العالم، بما في ذلك المحطات المسموح بها والممولة والمعلن عنها. ويتواجد أكثر من نصف هذه الطاقات في منطقة آسيا والباسيفك.وتتناقض هذه البيانات بشكل حاد مع المسار الذي حددته وكالة الطاقة الدولية في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية، والذي يدعو لتخفيض الطلب على الغاز بنحو 20% بحلول عام 2030، وبنحو 80% بحلول عام 2050.وفي سياق تعقيبه ردا على نتائج دراسة انيرجي مونيتور، قال لورن ستوكمان، مدير الأبحاث في منظمة Oil Change International غير الحكومية: لا يوجد ثمة سيناريو نحقق فيه هدف المناخ المتمثل في خفض 1.5 درجة مئوية مع السماح بإنشاء المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، ونحن بحاجة إلى التخلص التدريجي من العرض والطلب على النفط والغاز والفحم، بدءا من اليوم. وبدلا من بناء محطات جديدة تعمل بالغاز لتوليد الطاقة، ينبغي لنا أن نعمل على تقليص المحطات الموجودة لدينا.ومن وجهة نظر أمن الطاقة أيضا، فإن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز ليس لها أي معنى في دول مثل أوروبا، أو الصين، التي ستعتمد على الغاز المستورد، كما يقول أوليفييه بوا فون كورسك من المعهد الدولي للتنمية المستدامة، الذي يرى ان نشر طاقة الرياح والطاقة الشمسية في معظم المناطق الجغرافية أصبح الآن أرخص وأسرع، كما توفر هذه المصادر طاقة محلية وموثوقة وهي معزولة عن التقلبات الواسعة في أسواق الغاز، مع الأخذ في الاعتبار ان أي دولة تزيد من اعتمادها على الغاز كمصدر للطاقة تعرض نفسها لسوق دولية غير مستقرة نتيجة تقلبات واسعة في تكاليف الطاقة.المخاطر الاقتصادية لمحطات الطاقة العاملة بالغازوقالت المجلة انه من غير المرجح أن يتم تنفيذ وانجاز كل المشروعات التي تم التخطيط لها على المدى الطويل وبالسعة البالغة 416 غيغاواط من الطاقة التي تعمل بالغاز، وقال احد الخبراء إن عددا كبيرا من محطات الغاز قيد الإنشاء مجرد سراب، وبدلا من ذلك، تقدم مصادر الطاقة المتجددة جدوى اقتصادية متزايدة القوة.وعلى صعيد متصل، قد ينتهي الأمر بالمستهلكين إلى دفع تكاليف إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في وقت مبكر في سيناريو تتجاوز فيه شريان الحياة المتوقع للمحطات المواعيد النهائية لإزالة الكربون.وقال بوا فون كورسك: إن تأمين البنية التحتية يسهم بشكل كبير في ارتفاع تكاليف التخفيف من آثار تغير المناخ في سيناريوهات العمل المتأخرة، مقارنة بالتنفيذ الفوري، حيث لا يتم إنشاء بنية تحتية جديدة للوقود الأحفوري.