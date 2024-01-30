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وربة يطلق قسما جديدا للخدمات المصرفية للأعمال

1/30/2024 9:51:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن إطلاق قسم جديد للخدمات المصرفية للأعمال يقدم منتجات وخدمات مخصصة لتمكن رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أهدافهم من خلال أحدث الحلول في الخدمات المصرفية للأعمال.
وقال مدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال حمد المطوع إن قسم الخدمات المصرفية للأعمال صمم خصيصا ليقدم الحلول المصرفية للأعمال، ويقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة مع مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية سهلة الاستخدام والمتاحة على مدار الساعة.
وأوضح ان القسم الجديد عبارة عن حساب جار يمكن للعميل فتحه بكل العملات الرئيسية ويتضمن بطاقات متعددة بوظائف مميزة وفيه رابط دفع الفواتير ومتوافر فيه أجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع والتطبيق الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ويوفر طلب دفتر شيكات وله جهاز CDM للإيداع النقدي لمن يريد القيام بعملية إيداع نقدي مجمعة من خلال خدمة رقمية متكاملة.
وذكر المطوع أن الغاية من ذلك هي تمكين الشركات من تحقيق طموحاتهم وخلق قيمة فريدة في الخدمات المصرفية وما بعدها لإتاحة الفرص للشركات وتقديم أفضل تجربة لعملائه خارج حدود الخدمات المصرفية.
وأضاف ان ما يميز البنك دائما هو الاهتمام المتواصل بالابتكار على أساس فهم واقعي لاحتياجات العملاء واهتمام كبير بطموحاتهم والمحافظة على الشفافية في العلاقة مع العملاء المبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادلين مع التطلع إلى التميز والتفرد من خلال الريادة في ابتكار أبسط الحلول وأكثرها ملاءمة للعملاء.
وأفاد المطوع بأن البنك يسعى دائما إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائه، سواء من الأفراد أو الشركات، لاسيما الناشئة انطلاقا من استراتيجية تسهيل جميع المعاملات المالية والمصرفية لهم وتوفيرها بأعلى مواصفات الأمان والسرعة والسهولة واليسر.
وأشار الى أن إدارة بنك وربة ارتأت منذ البداية التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه أصبح من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الكويتي وداعما أساسيا للتنمية وتنويع مصادر الدخل، وهو ما قررته الإدارة العليا في البنك من ضرورة التوجه لدعم مشروعاتهم وتنويع فرصهم نحو مزيد من الابتكار والإبداع وتحفيز فرص نموها ومساعدتها على الانطلاق في مختلف القطاعات والمجالات.
واختتم المطوع تصريحه بأن «وربة» يتبع استراتيجية طويلة الأجل لنمو مستدام ودعم مستمر لعملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكات واتفاقيات تعاون مشترك مع العديد من الشركات التي تقدم الدعم اللوجيستي والتقني، لاسيما المتخصصة في التجارة الإلكترونية والرقمية المختلفة، وهو ما يؤكد الدور الاقتصادي والاجتماعي للبنك.

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