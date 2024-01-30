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كيبك تحقيق 66 مليون ساعة عمل آمنة في مرافق الشركة

1/30/2024 9:51:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) ملتقاها الثاني للمقاولين تحت رعاية الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بهدف تعزيز التواصل وتكريم أفضل الممارسات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة لشركاء النجاح من المقاولين العاملين في مجمع الزور النفطي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وليد البدر إن تضافر الجهود بين العاملين والمقاولين لتحقيق التميز في مجال الصحة والسلامة والبيئة ساهم في نجاح الشركة، مؤكدا تطلعه إلى استمرار العمل لخلق آفاق جديدة وتبني الابتكارات.
وأضاف «نتحدى أنفسنا لجعل المزيد ممكنا ونعمل معا لتحقيق أعلى مستويات السلامة والاستدامة والتميز والإتقان».
وأشار البدر إلى أن تغيير ثقافة الصحة والسلامة والبيئة لا يقع فقط ضمن «مسؤولية الشركة»، بل هو التزام أخلاقي لضمان سلامة العاملين، مشيدا في الوقت ذاته بكل الجهود التي أثمرت تحقيق 66 مليون ساعة عمل آمنة في مرافق الشركة ما يعكس التكاتف بين العاملين والمقاولين لتحقيق التميز التشغيلي والعمل من أجل ضمان «صحة وسلامة» كل فرد في أسرة العمل.
بدوره، استعرض مدير مجموعة الصحة والسلامة والبيئة ضاري الغربللي، خلال الملتقى، أداء «كيبك» للصحة والسلامة والبيئة مع أبرز المبادرات والبرامج التي تم إنجازها، داعيا الحضور إلى الاستفادة من فعاليات الملتقى الذي ضم مجموعة من الجلسات النقاشية التي تنوعت بين الممارسات المثلى في مجالات الصحة المهنية، السلامة والصحة الجسدية والنفسية، إضافة إلى المعرض المصاحب للملتقى للشركات لاستعراض أدواتها وممارساتها في تلك المجالات.

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