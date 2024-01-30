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زين ترعى مشروع موقف الحافلات الذكي

1/30/2024 9:51:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «زين» عن رعايتها لمشروع موقف انتظار الحافلات الذكي بالتعاون مع الجامعة الأسترالية، الذي ابتكره مجموعة من طلبة الجامعة لخدمة زملائهم أثناء تنقلهم من وإلى الحرم الجامعي، وتم تصميم بنيته التحتية لتكون صفرية الانبعاثات من خلال اعتماده على تقنيات الطاقة المتجددة، ما يحقق الأثر المجتمعي الإيجابي ويخدم أهداف الاستدامة البيئية.
وشاركت زين في حفل تدشين المشروع بحضور رئيس الجامعة الأسترالية أ.د.عصام زعبلاوي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومساعد رئيس الجامعة الأسترالية للخدمات المساندة صقر الشرهان، وعميد كلية الهندسة د.محمد عبدالنبي، بالإضافة إلى مسؤولي الجامعة وفريق الاستدامة المؤسسية في زين الكويت. ويأتي دعم زين لهذا المشروع الطلابي المتميز بالشراكة مع الجامعة الأسترالية ليجسد رؤيتهما المشتركة في دعم الحلول العملية والفعالة التي ترسخ من مفهوم الاستدامة في المجتمع، وتشجيع إبداعات المهندسين الكويتيين الشباب، وتمكين الابتكار وتعزيز الإبداع لحل تحديات تغير المناخ في البنى التحتية.
وقام مجموعة من طلبة كلية الهندسة بالجامعة الأسترالية بتصميم وتنفيذ موقف انتظار الحافلات الذكي كمشروع التخرج، وهو المشروع الفائز في فئة الهندسة المدنية بمعرض مشاريع التخرج الهندسية الذي نظمته الجامعة العام الماضي، وهو يهدف إلى تسهيل تنقل زملائهم الطلاب والطالبات من وإلى الحرم الجامعي، ويشجعهم على تبني وسائل النقل الجماعي لما لها من آثار إيجابية على الاستدامة البيئية.
وتمت صناعة الموقف من حاوية شحن معدلة ومحسنة بواسطة مواد عازلة حديثة، وتم تزويده بألواح الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة المتجددة وتشغيل مرافقه ذاتيا ليكون صفري الانبعاثات، حيث يجسد المشروع مفهوم دمج الابتكار والاستدامة في مجال البنية التحتية.
ويوفر الموقف للطلبة مكانا مبردا ومريحا أثناء انتظارهم وصول الحافلة، ويمكنهم في نفس الوقت من شحن هواتفهم الذكية من خلال منافذ USB المتاحة، كما تعمل أنظمة الطاقة الشمسية أيضا على تغذية مصابيح LED المدمجة لإضاءة الموقف تلقائيا في الليل.
ويعكس دعم زين لهذا المشروع حرصها على دعم وتنمية الابتكار وتشجيعها لمختلف الأنشطة والجهود الطلابية، وذلك تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث تضع الشركة دعم المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، وتقوم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمدارس والكليات للاستثمار في التعليم الذي يمثل حجر الأساس للنهوض باقتصاد الدولة.
وتلتزم زين ببناء برنامج شامل لتطويع جميع العمليات التشغيلية لتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها، حيث تضع الشركة مواجهة تغير المناخ ضمن إحدى ركائزها لاستراتيجية الاستدامة، وهي ملتزمة بخفض استهلاكها للطاقة وتقليل انبعاثاتها، وذلك بتحسين الأداء البيئي الخاص ببيئة العمل ونشر التوعية بالرعاية البيئية وغيرها.
وقامت زين بوضع أهداف متوسطة وقصيرة المدى لخفض بصمتها الكربونية بأكملها، وتهدف إلى الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 لتقليل آثارها على البيئة، ولهذا تستمر زين بالبحث عن التقنيات الثورية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة لتسهم في تقليل البصمة البيئية الناتجة عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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