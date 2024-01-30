معرض الصحة العربي 2024 يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير 2024: انطلقت فعاليات منطقة المستشفى الذكي والتشغيل التفاعلي في معرض الصحة العربي 2024 هذا الصباح بجلسة نقاش رفيعة المستوى حول الاستدامة البيئية في الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، حيث جمعت هذه الجلسة المحورية نخبة من أبرز قادة الصناعة والخبراء لاستكشاف استراتيجيات دمج الاستدامة في أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة.
في عام 2023، حددت دائرة الصحة – أبوظبي، الهيئة التنظيمية للرعاية الصحية في الإمارة أهدافاً طموحة لاستدامة قطاع الرعاية الصحية، حيث تستهدف هذه الإجراءات خفض انبعاثات الكربون بنسبة 20% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتهدف المبادرة إلى وضع خارطة طريق واضحة للتقدم المستدام في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز المواءمة عبر النظام البيئي.
وقد أكدت جاكي روك، المدير التجاري لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا خلال الجلسة على أهمية التعاون مع الموردين المبتكرين في تعزيز أهداف الاستدامة، حيث صرحت قائلة: "يتعلق الأمر بالعمل جنبًا إلى جنب مع الموردين المبتكرين، وتبني تكنولوجيا MedTech الهائلة".
وأضافت روك قائلة: "في حين أن التكنولوجيا الجديدة القادمة مذهلة، لذا يجب علينا دائماً أن نتساءل كيف ستؤثر هذه التكنولوجيا على الاستدامة والأجندة الخضراء، وهذا ما نضغط من أجله بشدة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية".
من جهته شدد كون ماكغاري، كبير المستشارين في شركة أركاديا هيلث، على ضرورة جعل قضية الاستدامة في مجال الرعاية الصحية أكثر وضوحًا: "كيف تثبت للناس أن الإجراءات التي يتخذونها لها تأثير واضح؟ ويجب علينا جمع كل البيانات في نظام مركزي لإدارة الأداء لتمكين إجراء محادثات هادفة حول ما نقوم به وما إذا كنا نقوم به بشكل صحيح ونتخذ الإجراءات الصحيحة".
وفي الوقت نفسه، أكد ريتشارد كانتلي، قائد الرعاية الصحية العالمية، على الحاجة الملحة لإيجاد الحلقة المفقودة في الرعاية الصحية، حيث صرح قائلاً: " تؤدي الأنظمة الصحية إلى تغير المناخ، مما يؤدي بدوره إلى تدهور صحة الناس، وبالتالي زيادة الطلب، لذ فمن الواضح أن أنظمة الرعاية الصحية بحاجة إلى التعامل مع قضية الاستدامة بشكل جدي".
قامت شركة إنفورما ماركيتس المنظمة لمعرض الصحة العربي بإجراء العديد من الإضافات على المعرض لجعله أكثر استدامة، بما في ذلك استخدام الكهرباء المتجددة، ولا سيما تقليل البصمة الكربونية للحدث. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مجموعة من الممارسات الصديقة للبيئة، مثل اعتماد وسائل النقل العام من خلال قنوات التسويق وتنفيذ الحلول الرقمية مثل الشارات الرقمية والتسجيل غير الورقي لتقليل هدر المواد.
سيعرض معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، الذي يستمر لغاية الخميس 1 فبراير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، تقنيات رائدة في المستشفى الذكي ومنطقة التشغيل التفاعلي، ويقدم عروضًا توضيحية غامرة تسلط الضوء على التكامل السلس بين المعدات الطبية المتطورة والتقنيات المختلفة، وبالشراكة مع كليفلاند كلينك أبوظبي، تضم المنطقة أربع غرف توضيحية تسلط الضوء من خلالها على آخر التطورات في المخاض والولادة والعناية المركزة والمزيد غيرها.
ومن بين العارضين المبتكرين في المنطقة شركة إي 4 لايف، وهي مشروع مشترك بين مجموعة إي إل تي الإيطالية وشركة ليندلايس الأسترالية، التي تعرض جهازًا يحمي من فيروسات الجهاز التنفسي بكفاءة تزيد عن 90٪ عن طريق التعقيم الفوري للمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى ذلك، تعرض شركة كير كلاود مجموعة حلول علاجية تعمل على تبسيط سير عمل العلاج بالكامل، مما يعزز مشاركة المريض ويعزز الكفاءة التشغيلية.
ينعقد معرض آراب هيلث 2024 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك كلاً من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وسلطة مدينة دبي الطبية.
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