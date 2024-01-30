الأسهم الخليجية تشهد أداء متباين

(MENAFN
- Your Mind Media ) السلام عليكم
المرجو الاطلاع على تحليل الأسواق اليوم عن جورج خوريالمدير العالمي لقسم الابحاث والتعليم لدى CFI.
سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا مع تفاعل المتداولين مع تطورات أسواق الطاقة وأرباح الشركات. وظلت ضبابية أسواق النفط مصدرا للمخاطر ويمكن أن تستمر في التأثير على الأداء.
انتعش سوق الأسهم في دبي إلى حد ما وقد يواصل صعوده بعد فترة قصيرة من التصحيحات السعرية وقد يستفيد من الأساسيات المحلية القوية. دعمت الأرباح الجيدة والأداء القوي لبنك المشرق السوق.
استقر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى حد ما مقارنة بأدائه خلال الأسبوعين السابقين لكنه قد يظل معرضا لجولة أخرى من التصحيحات السعرية. قد يراقب المتداولون التطورات في أسواق النفط التي تغذي المخاطر.
انتعش سوق الأسهم القطرية بعد تراجع قوي أمس. من الممكن أن يظل السوق معرضا لخسائر حيث يتفاعل المتداولون مع تقلبات وضبابية أسواق الطاقة.
سجل سوق الأسهم السعودية بعض التصحيحات السعرية بعد سلسلة من المكاسب. ومن الممكن أن يتعرض السوق للمزيد من الخسائر إذا عادت أسعار النفط إلى الاتجاه الهبوطي.
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