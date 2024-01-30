حماتها ترتدي ملابسها وتستخدم مكياجها دون إذن .. فطلبت الطلاق

يبدو أن العلاقة بين الكنة والحماة متشابهة في مختلف المجتمعات، وكانت دراسات قد كشفت أن اختلاف الأمزجة بينهما دائما ما يؤدي إلى حدوث المشاكل أو افتعالها في أحيان كثيرة، ففي مسلسل الصراع بين الكنة والحماة رفعت سيدة هندية دعوى تطلب فيها الطلاق بعد أن ارتدت حماتها ملابسها واستخدمت مكياجها دون إذن، وادعت المرأة أن زوجها طردها هي وشقيقتها من المنزل بعد شجارها مع حماتها.

وكانت المرأة وشقيقتها قد تزوجتا من شقيقين العام الماضي، وأخبرت السيدة (مركز الاستشارات العائلية) التابع للشرطة أنها لم يكن لديها أي مكياج لتضعه أثناء الخروج لأن حماتها كانت تستخدمه، مضيفة أن حماتها ترتدي ملابسها وتضع مكياجها خلال تواجدها في المنزل، وفقا لموقع news9live.

وأضافت أنه عندما طلبت المرأة من حماتها عدم استخدام مكياجها وارتداء ملابسها أثناء تواجدها في المنزل، تشاجرت معها ثم اشتكت الحماة للزوج "ابنها" فاعتدى عليها وطردها هي وشقيقتها من المنزل، ومنذ شهرين تقيمان في منزل والدتهما.

وتصر المرأة على قرارها بالطلاق، مؤكدة أن الموضوع تعدى استخدام مكياجها وارتداء ملابسها دون إذن إلى الاعتداء والرضوخ لسيطرة والدته.



