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«أصيلة» تنظم مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل

1/30/2024 7:19:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت مؤسسة منتدى أصيلة فعاليات مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل (الدورة الشتوية)، لفائدة 40 تلميذاً وتلميذة، ينتمون إلى مختلف المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية في مدينة أصيلة.

وخصصت هذه الدورة الشتوية، التي أشرف عليها الأستاذان مصطفى البعليش (منسق المشغل)، ومحمد المؤدن (كاتب ومدرس تربوي)، للاشتغال على تقنيات كتابة القصة القصيرة وتحليلها، من خلال العمل القصصي الأخير «لا تقصص رؤياك» للكاتب عبد الصمد مرون، الذي سبق له المشاركة ضمن فريق التأطير التربوي للمشغل في الدورات السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، الذي أطلقته مؤسسة منتدى أصيلة صيف عام 2009، ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي في دورته الـ 31، ينظم سنوياً أكثر من ست دورات، خلال كل فترات العطل المدرسية، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الإبداعية الواعدة، وتنمية القدرات الكتابية للأطفال واليافعين بتمكينهم من اكتساب المبادئ الأساسية لتقنيات الكتابة والإبداع.

كما نظمت المؤسسة في ختام هذه الدورة الشتوية لمشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل حفل توقيع مجموعة «لا تقصص رؤياك» للكاتب عبد الصمد مرون، بتنسيق مع جمعية الأصيل للثقافة والفنون.


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