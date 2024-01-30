«طيران الإمارات للآداب» يعزف نشيد لقاء الحضارات في دبي

أصبح مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحد أبرز المهرجانات الثقافية على مستوى العالم، حيث ينظم سنوياً في دبي، بمشاركة كوكبة من المبدعين والأدباء، متضمناً مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والأدبية التي تستهدف فئات المجتمع كافة. وتتميز دورة المهرجان في هذا العام (الـ16) التي تنطلق اليوم، ببرنامجها الفكري النوعي، وجمعها أهم مبدعي العالم.

((البيان)) أضاءت، عبر آراء كوكبة مسؤولين بارزين ومثقفين، على طبيعة المكانة الرفيعة التي غدا يحوزها المهرجان، وما يحققه من نتائج، في ضوء باقات فعالياته ورؤاه، على صعيد ترسيخ قيم حوار الحضارات ولقائها وتناغمها، وتعزيز دور الثقافة في صوغ أسس سلام المعمورة ورفاهها وتطورها، بجانب إثراء المشهد الثقافي المحلي، وتشجيع حب القراءة والتعلم ونشر الثقافة والمعرفة بين الناس، وتوفير الفرصة لأفراد الجمهور للاستمتاع بعروض الأدب والحوارات وورش العمل والندوات التي تقدمها نخبة من الأدباء والكتاب والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، علاوة على قدرة الحدث على جمع الكتّاب والقرّاء لتبادل الأفكار، وتوسيع المدارك الأدبية والثقافية.

قيمة ثقافية

معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أوضح أهمية الدور الحيوي للمهرجان في إغناء المشهد الثقافي المحلي، حيث قال معاليه: ((لا شك في أن مهرجان طيران الإمارات للآداب يدعم الحركة الثقافية في الدولة، وهو من المبادرات الجميلة والمبدعة وخاصة في يومنا هذا حيث الثقافة لها دور كبير في تطوير المجتمعات والنهوض بها، وما يقدمه المهرجان من فعاليات متنوعة ومختلفة من ندوات وأمسيات وعروض للكتب وغيرها كلها تصب في هذا الجانب وتعزز دوره بشكل كبير وإيجابي)).

أفكار وطروح

بدوره، قال معالي محمد أحمد المر، عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: ((يبرز مهرجان طيران الإمارات للآداب حدثاً متفرداً في الأجندة الثقافية ليقدم مع كل دورة تجربة استثنائية تتجاوز الأطر التقليدية للمهرجانات الأدبية بفضل تنوعه وابتكاره في تقديم البرامج والفعاليات التي تسهم في خلق فضاء تفاعلي متفرد في أفكاره وطروحه، بما يدعم إثراء التجربة الثقافية على المستوى الوطني ويتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة لمستقبل هذا القطاع الحيوي على مدار الخمسين عاماً المقبلة)).

وأضاف معالي محمد المر: إن المهرجان يسهم بشكل كبير في وضع وبناء أساس قوي للإبداع المستقبلي عبر توصياته ومخرجاته التي تعتمد على الاستثمار طويل المدى في المشهد الثقافي والأدبي الإقليمي والعالمي وتحدي الصور النمطية وفتح آفاق جديدة للتفاهم الثقافي عبر أفكار ورؤى قابلة للتنفيذ في أرض الواقع.

وتابع: ((إن المهرجان يشكل نقطة التقاء للعقول اللامعة من مختلف الثقافات، ويقف صرحاً شامخاً ودليلاً على الأهمية القصوى التي تُمنح للثقافة والأدب في إثراء النسيج الاجتماعي ودفع عجلة التقدم الحضاري في دولة الإمارات، فلا يعكس هذا الدعم التزام الدولة فقط نشر المعرفة والإبداع، وإنما أيضاً يرسخ دورها ومكانتها مركزاً للحوار الثقافي والفكري في جميع الصعد)).

أدباء ومفكرون

من جهتها، لفتت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) إلى أهمية مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي يجمع تحت سقفه نخبة من المبدعين والمفكرين والأدباء من شتى أنحاء العالم، ما يسهم في إبراز حيوية وثراء الحراك الثقافي في دبي.

وتابعت: ((يُعد مهرجان طيران الإمارات للآداب من أهم الفعاليات الثقافية في أجندة دبي، بما يوفره من منصة للحوار بين الثقافات، ومد جسور التواصل المعرفي بينها، وتسليط الضوء على العديد من النماذج الثقافية المحلية والعربية الملهمة، وتوفير فرص نوعية لأصحاب المواهب الإبداعية في المجالات الأدبية المختلفة لتبادل الأفكار في ما بينها، ما يؤثر إيجاباً في المشهد الثقافي المحلي)).

وأضافت: ((تجسد شراكتنا الاستراتيجية في ((دبي للثقافة)) مع مهرجان طيران الإمارات للآداب نموذجاً للتعاون والتكامل في دعم وتمكين أصحاب المواهب وإبراز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز حركة النشر والأدب التي تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الإبداعي، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب)).

وقالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: إن رؤيتنا لمهرجان الإمارات للآداب تتجاوز كونه فعالية موسمية تهدف لتعزيز الحراك الثقافي، حيث نعمل على ترسيخ منظومة متكاملة لرعاية الأدب والثقافة بمختلف أشكالها وإرساء دعائم مجتمع إبداعي مستدام.

ويبدأ ذلك بترسيخ ثقافة القراءة كعادة يومية خارج حدود التحصيل الأكاديمي وتقريبها إلى نفوس الأجيال القادمة بشكل خاص، مروراً بتشجيع المواهب المحلية عبر توفير المنصة والظروف المواتية لمشاركة صوتهم مع جماهير من مختلف أنحاء العالم، ووصولاً إلى إرساء روابط وثيقة مع المفكرين والمبدعين من شتى البلدان والثقافات، لترسيخ اسم دبي ودولة الإمارات على الخارطة الثقافية وأجندة الفعاليات العالمية.

وأضافت: ((نعود كل عام بإنتاج جديد ورؤية مبتكرة مدفوعين بالإقبال اللافت والحماس الجماهيري، ما يؤكد أننا على الطريق الصحيح نحو إعلاء راية الثقافة والفنون وبناء جسور الفكر بين الحضارات المختلفة. وفيما نحتفي بالنسخة السادسة عشرة هذا العام، نؤكد أننا سنواصل صون الأمانة والمضي نحو محطات جديدة لتصبح القراءة والثقافة ليس خياراً شخصياً إنما عادة متأصلة في المجتمع الإماراتي)).

برنامج غني

((مهرجان طيران الإمارات يواصل تألقه بجدارة وثقة)). هكذا يرى علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، السمة الرئيسة لطبيعة تطور المهرجان ومضامين دوراته. ويتابع: يعود المهرجان في دورته السادسة عشرة، ببرنامج غني يضم فعالياتٍ مبتكرةً ذات عناوين جاذبةٍ لجمهور الثقافة من مختلف الأعمار والفئات. ومنذ انطلاقة المهرجان الأولى في سنة 2009 نجده يسعى إلى توسيع قاعدته الجماهيرية، عبر تطوير برامجه ومواكبة التيارات الثقافية والأدبية والفكرية التي تجذب إليها محبي الأدب والثقافة.

ولفت إلى أن الفعاليات الجديدة التي تم الإعلان عنها، مثل ((بعد النهار في ليل)) و((ملتقى الأفكار)) و((عائلة المهرجان)) وبرنامج ((يوم الشباب))، هي عناوين تحمل من الجِدّة والجذب ما يجعل من هذا المهرجان متميزاً وفريداً بطرحه المختلف والمتنوع، وبجمهوره الواسع، ويساند هذا الطرح الاختيار المتميز لضيوف المهرجان، الذين يمثلون جانب جذبٍ قويّ لجمهور هذا المهرجان الذين ينتظرونه من عام إلى عام، فتضم مجموعة الضيوف عدداً من أهمّ الكتّاب والمبدعين والمفكرين، الحاصلين على أرفع الجوائز الأدبية، من أنحاء العالم كافة، ويشكل التواصل معهم من قربٍ أمنيةً يتطلع إلى تحقيقها رواد المهرجان من مختلف الأعمار، وهو ما يوفره لهم المهرجان كل دورة.

رحلة معرفة

وأشار الكاتب والإعلامي، ضرار بالهول الفلاسي، في مستهل حديثه بالخصوص، إلى أنه حين تكون الثقافة ذاكرة راسخة واستجابة فائقة لإيقاع الحاضر ورؤية كاشفة لاستشراف المستقبل، يتسع معناها وتتكامل رؤاها، وتتواشج مفرداتها لصناعة المختلف والمدهش.

واستطرد: ((مهرجان طيران الإمارات للآداب، في دورته 16 وتحت رعاية هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة والذي تعتز مؤسسة وطني الإمارات بالمشاركة في فعالياته، مرآة الإمارات في العالم، ومرآة العالم في الإمارات، يجمع بين الطيران الحقيقي عبر أثير الفضاء، والطيران المجازي عبر أثير المجاز والخيال، ليحلق بنا في أروقة الثقافة والآداب بالجدارة ذاتها التي يحلق بنا في فضاء الكون المفتوح، إنه رحلة من المعرفة والمتعة والمغامرة)).

وأوضح ضرار الفلاسي أن المهرجان فضاء مفتوح على الثقافات والحضارات، والمعارف والفنون، والابتكارات، وفرصة كبرى لجميع الأجيال، ليكون منصة يلتقي عليها الجميع يتحاورون، يتشاركون، يتبادلون المعارف والرؤى المختلفة، لأنه يقدم رؤية ثقافية متكاملة ليس عن المشهد الثقافي الإماراتي فقط، وإنما أيضاً عن المشهد الثقافي العالمي، سواء بفعالياته المبتكرة والمتعددة، التي تجمع بين متعة القراءة ومتعة المعرفة، ومتعة الإصغاء والمشاهدة، سواء عبر الكتب ورواية الحكايات والقصص، أو عبر الفعاليات الأدبية والشعرية والفنية، وعبر حالة التواصل التي يتيحها بين نخب الكتاب من الإمارات ونخب الكتاب من العالم.

كما يتخذ من الثقافة معياراً للتواصل مع العالم، ومعياراً لإنتاج صورة رائعة عن حاضرنا الثقافي المستدام، في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً ليعزز مكانتها مركزاً وحاضرة ثقافية متفردة، بأصالتها ومعاصرتها وانفتاحها على العالم. وأشار إلى أن المهرجان يهيئ لبيئة ثقافية ومعرفية وإبداعية تعزز حضور المثقف الإماراتي، في المشهد الثقافي العالمي.

فرصة كبيرة

إيزابيل أبو الهول، مؤسسة ومستشارة وعضو في مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، قالت: ((حياة كل منّا هذه الأيام مملوءة ومطوقة بمحتوى وسائط التواصل الاجتماعي، وهذا المهرجان فرصة كبيرة لأن نترك كل تلك الأجهزة الإلكترونية والعالم الافتراضي والوجود في العالم الواقعي، حيث يمكننا أن نسمع ونلتقي ونحاور الناس الذين سيشاركوننا معارفهم وخبراتهم وشغفهم وأفكارهم بشكل حي ومباشر)).

مبادرة فريدة

وأكد الكاتب الإماراتي علي أبو الريش أن المهرجان مبادرة فريدة تحدث فقط في الإمارات التي تتفرد بالفعاليات الثقافية والسياسية والاقتصادية، النوعية، وهذا أمر مبشر بالخير حينما تحلق طائرة الثقافة في سماء الإمارات تفرح كل مبدع، وهذا ليس بغريب على الإمارات وخاصة أن الثقافة المظلة التي تحمي المشروعات الإبداعية والاقتصادية والاجتماعية كافة وغيرها، ودائماً ما تسعى الإمارات لتبقى في أعلى المنصات الثقافية وهذا المهرجان أكبر دليل حي على ذلك.

تجارب واهتمام

وأكد الشاعر الإماراتي أحمد العسم أن أي مهرجان ثقافي يقام في أرض الإمارات يسعدنا ويشرفنا ويجعلنا نشعر بالفخر، ومهرجان طيران الإمارات للآداب فرصة للاستمتاع بوجود الضيوف من الإمارات ومختلف أنحاء العالم للنقاش وتبادل الخبرات ومعرفة الجديد في الساحة الثقافية العالمية، ونندمج معهم بما يسهم في الاستفادة من تجارب بعضنا بعضاً.

وأشار إلى أن التجربة الإماراتية في الثقافة والأدب قطعت مشواراً طويلاً ومهماً حالها حال العمران الذي نراه يرتفع شاهقاً في كل كان، ومهرجان طيران الإمارات للآداب يهتم بالإبداع الإماراتي. وختم: وأرجو في الدورات المقبلة أن يتم وضع كراسٍ فارغة تدل على المثقفين والشعراء والكتّاب الإماراتيين الذين رحلوا وتركوا بصمة خالدة في عالم الأدب والثقافة، وأن يتم عرض أفلام وثائقية عنهم للتعريف بهم.