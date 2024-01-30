مشهد دبي الحضاري.. إبداع بعدسة الكاميرا

يعد التصوير الفوتوغرافي من الفنون البصرية ذات التأثير الإبداعي الذي يوثق لجماليات العمارة المعاصرة، وكذلك الأيقونات التراثية في إمارة دبي كإحدى أهم الوجهات العالمية للتواصل الحضاري والإنساني القائم على تبادل المعرفة والثقافة بين شعوب العالم، التي تلتقط هذا الإلهام عبر المعارض الفنية للصور، أو ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي لمواقع ومناظر طبيعة، وكذلك بيئات من وحي المدينة وذاكرة المكان.

وحول أهمية التصوير الفوتوغرافي في توثيق إبداعات المدن الحضارية والمعمارية وفي مقدمتها مدينة دبي، يقول المصور والفنان المفاهيمي الإماراتي فيصل الريس: عندما نتحدث عن جماليات التصوير الفوتوغرافي في إمارة دبي، نجد أن هذه المدينة الحديثة توفر مجموعة متنوعة من المشاهد الرائعة التي تلهم الفنانين والمصورين. تعتبر الأبراج الشاهقة والمباني الحديثة والمعالم الثقافية جزءاً من جاذبية دبي الفريدة.

وفيما يتعلق بأهمية تصوير كذلك الطبيعة والبيئات، يقول الفنان والمصور محمد البلوشي، إن تصوير الطبيعة في دبي يوفر أيضاً فرصاً مذهلة، حيث يمكن للمصورين اكتشاف الصحاري الجميلة والسواحل الرملية المذهلة، التي تقدم مناظر طبيعية استثنائية، يمكن للمصورين اكتشاف جماليات التصوير الفوتوغرافي في الأسواق التقليدية والأحياء القديمة في دبي، حيث يمكنهم التقاط لحظات حية وجذابة تعكس الحياة اليومية والتراث الثقافي للمدينة.

مشاهد حضارية

ويؤكد المصور موسى الرئيسي أن جماليات التصوير الفوتوغرافي في دبي تتجلى في تنوع المشاهد والمواضيع التي يمكن تصويرها، سواء كان ذلك في المشاهد الحضرية الحديثة أو في الطبيعة الخلابة والتراث الثقافي الغني، حيث تتمتع مدينة دبي بمكانة استثنائية على الصعيدين الإقليمي والعالمي بفضل معالمها المعمارية الرائعة.

ويعكس التصوير الفوتوغرافي للعمارة في دبي أهمية كبيرة لعدة أسباب منها وقبل كل شيء، يتيح التصوير الفوتوغرافي للعمارة في دبي توثيق الإبداع المعماري الفريد الذي تتميز به المدينة. من خلال تصوير المباني الشاهقة مثل برج خليفة وبرج العرب، يمكن للمصورين تسليط الضوء على التفاصيل الفنية والتصميمات الرائعة التي تميز بها الأحياء والمعالم التراثية والمباني المعاصرة.

سياحة المعمار

وفيما يتعلق بأهمية التصوير الفوتوغرافي وفنونه المعاصرة في تعزيز روابط التواصل التفافي بين شعوب العالم تقول الفنانة والمصورة الفوتوغرافية المقيمة في دبي آنا شتراوس: يساهم التصوير الفوتوغرافي في ترويج سياحة المعمار في دبي.

من خلال عرض الصور الملتقطة بشكل احترافي، يمكن للأفراد الذين يشاهدونها عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أن يتحمسوا لزيارة دبي واستكشاف المباني الرائعة بأنفسهم. كما تعتبر الصور الفوتوغرافية للعمارة وسيلة للتعبير الفني والابتكار. يمكن للمصورين تقديم رؤى فريدة ومبتكرة حول المباني والهندسة المعمارية في دبي، مما يساهم في إثراء المشهد الفني والثقافي للمدينة.

قيمة معرفية

ويشير المصور الفوتوغرافي أرتور يالوفي والمقيم في دبي أن فن التصوير يعد أداة قوية لتوثيق التاريخ الحضاري للشعوب، حيث يساهم في الحفاظ على الذاكرة الجماعية والتراث الثقافي للمجتمعات.

يتيح التصوير الفوتوغرافي تسجيل الأحداث والمعالم والحياة اليومية بشكل دقيق وملموس، مما يجعله أداة قيمة في فهم ودراسة التاريخ الحضاري، إلى جانب توثيق المعالم الحضارية والمعمار القديم والآثار الأثرية. كما تعتبر الصور مصدراً قيماً للمعرفة والدراسة والحفاظ على التراث الثقافي، حيث يمكنها أن تساعد في حفظ الآثار والمعالم التاريخية للأجيال القادمة.