جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية تفتح باب الترشح للدورة 19

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن فتح باب الترشح للدورة التاسعة عشرة (2024 ـ 2025) اعتباراً من 1 فبراير المقبل ويستمر لغاية 1 أغسطس المقبل.
وتعد جائزة سلطان بن علي العويس، التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987، جائزة مستقلة ومحايدة لا تخضع في معايير منحها إلا إلى الجانب الإبداعي دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تميز بين لون أو دين أو جنس.
وتهدف الجائزة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف دولار بواقع 120 ألف دولار في كل حقل، إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكتّاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.
وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول هي: الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، حيث تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما لا تخضع جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لمعايير التحكيم، حيث يتم من قِبل مجلس أمناء المؤسسة اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية.
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