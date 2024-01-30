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جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية تفتح باب الترشح للدورة 19

1/30/2024 7:19:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن فتح باب الترشح للدورة التاسعة عشرة (2024 ـ 2025) اعتباراً من 1 فبراير المقبل ويستمر لغاية 1 أغسطس المقبل.

وتعد جائزة سلطان بن علي العويس، التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987، جائزة مستقلة ومحايدة لا تخضع في معايير منحها إلا إلى الجانب الإبداعي دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تميز بين لون أو دين أو جنس.

وتهدف الجائزة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف دولار بواقع 120 ألف دولار في كل حقل، إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكتّاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.

وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول هي: الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، بالإضافة إلى جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، حيث تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما لا تخضع جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لمعايير التحكيم، حيث يتم من قِبل مجلس أمناء المؤسسة اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية.

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