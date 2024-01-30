خريطة الفنون العالمية المعاصرة تتجلى في دبي بروائع 7 مبدعين

يضم معرض فني في ((السركال أفينيو)) إبداعات 7 من الفنانين المعاصرين من أنحاء العالم، ممن حققوا نجاحاً عالمياً، وأدرجت أعمالهم ضمن مجموعات مقتنيات فنية مرموقة عامة وخاصة، يمتاز كل منهم بنهج مميز في تقديم منظوره وأفكاره، وقد جمع غاليري ((غرين آرت)) نبذة من إبداعاتهم تظهر أسلوبهم الخاص في التعبير.

لمسة ترابية

وتتميز أعمال الفنان المغربي، مبارك بوتشتشي، المشارك في المعرض بلمسة ترابية، تم إبداعها من الطين ودهان الفخار، بعنوان ((جميعنا مصنوع من الأرض)). ويُعرف الفنان، وفق الغاليري، بمنحه شكلاً لأنماط التعبير منتقلاً بالصوت الفردي الذي يسري في أعماله إلى أنساق اجتماعية وشاعرية أوسع نطاقاً تتكشف في شكل أفعال، فيصنع أجساماً طينية تجسد ما تصنعه الأيادي من حرف.

روابط روحية

وتستحضر أعمال الفنان الجزائري، يزيد عولاب، بعنوان ((متعبدات يسكن في فضائهن)) أنماطاً تحاكي حلقات الشجرة، في تجسيد لشخصيات تم صنعها بورق الغرافيت وزيت الزيتون لإعطاء هالة مشرقة بألوان العنبر. ويعرف الفنان بأعماله التي تستكشف الروابط بين الجسدي والروحي راصداً الروابط الاجتماعية التي تشكك في معنى الحياة، وهو يستوحي من الممارسات الصوفية، حيث تظهر في أعماله الإيماءات المتكررة التي ترتبط بالطقوس والتأمل.

رصد قضايا

وترصد أعمال الفنانة الإيرانية، نازغول أنصارينيا، قضايا المدن وسكانها اليوم. ويفيد موقع ((غرين آرت)) بأن أعمالها غالباً ما تتفحص الحياة اليومية بروتينها وأحداثها وتجاربها وأشيائها والعلاقة المتوترة التي تنسجها تلك العوالم الخاصة بالمجال الاجتماعي الاقتصادي الأوسع نطاقاً، أما مشاريعها الأخيرة في النحت والتركيب والرسم والفيديو فتمثل وسائل لفهم دور الهندسة المعمارية، ولتقديم منظور يأخذ الآثار الجمالية والنظرية للممارسات المعمارية المحلية داخل البيئة المبنية، ويضم معرض((غرين آرت)) أعمالاً لها تدور حول المياه والبرك والبحيرات استخدمت في إبداعها الجص والراتنج والصباغ.

سرديات تاريخية

وتتناول أعمال الفنانة من بيرو، إلينا دمياني، الأهمية المفاهيمية للأرشيف واستمرارية الذاكرة في أعمالها التي تصنعها من كولاج ومنحوتات وفيديو وتركيبات. لكن على عكس الأرشيفات ذات السرديات التاريخية الخطية، فإن غالبية أعمالها تتجاهل هذا الانتظام باقتراح علاقات محتملة، فتستخدم هياكل بنى واضحة للأرشيفات مع الكشف عن إمكانية تجزئة وزعزعة استقرار الذاكرة المسجلة أو التاريخ كتسلسل مكتوب. وفي ((غرين آرت)) أعمال للفنانة من رخام مع كولاج بورق قطن والفا السليلوز.

روايات غير رسمية

تعيد الفنانة الإيطالية، روزيلا بيسكوتي، بتركيباتها وعروضها وأفلام الفيديو بناء لحظات اجتماعية سياسية من العصر الحديث من خلال تجارب ذاتية للأفراد، وبدمج تجربتها الشخصية في السرد تبني رواية غير رسمية للتاريخ على هامش الخطاب الرسمي. وفي أعمالها، تنسج الفنانة روايات مختلفة وحتى متناقضة معاً، وتقوم بإنشاء روابط وشبكات للحاضر وتمكين خيال المتفرج وثقافته وتجربته.

الهوية والذاكرة

من جانبها، تركز أعمال الفنانة التركية هيرا بويوكتشيان، على مفاهيم الغياب والاختفاء والهوية والذاكرة والمكان والزمان وتستخدم استعارات من الأساطير المحلية والعناصر التاريخية من مناطق جغرافية مختلفة لفتح نطاق سردي جديد لـ((الآخر))، وتطرح أعمالها الأخيرة تساؤلات عن معنى ((الغياب)) في الذاكرة الجماعية والتحول الحضري، وهي تعرف بممارساتها التي تؤكد الطبيعة السائلة للذاكرة، ويعرض لها ((غرين آرت)) سلسلة من أعمال الكولاج وتركيبة فيديو وأعمال بقلم الرصاص والكولاج.

تساؤلات إدراكية

يطرح الفنان الجزائري، ماسينيسا سلماني، تساؤلات حول إدراكنا للأحداث، وهو المعروف بابتكاره أشكالاً مرسومة تمزج بين التركيبات والرسوم المتحركة والمنحوتات، مستخدماً قصاصات صحفية من قضايا معاصرة. ومن خلال المواجهة والتجاور وتركيب عناصر يتم إخفاء سياقاتها بشكل منهجي لإبداع مشاهد غير محتملة الحدوث ذات جاذبية معينة، ومن خلال اللعب بالمساحات والشفافية يستكشف كيف تؤثر عملية الإنتاج وتداول الصور الإعلامية على إدراكنا، وهو يعالج خطورة موضوعاته بحس الفكاهة والعبثية، مصوراً مواقف غريبة أو حتى سخيفة.