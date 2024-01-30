«الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الاثنين المقبل، فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة في الفترة من 5 إلى 11 من الشهر الجاري، بمشاركة 40 شاعراً وشاعرة، بالإضافة إلى إعلاميين يمثلون الدول العربية.

وقال عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة: ((إن صاحب السمو حاكم الشارقة يولي الثقافة اهتماماً واسعاً، ويأتي الشعر النبطي ضمن التفعيل الثقافي البارز في الشارقة، وقد تمثّل هذا الاهتمام في كون المهرجان أصبح منصة مهمة للشعراء من كافة الدول العربية، ويضاف أيضاً مبادرة سموّه بإصدار مجلة الحيرة من الشارقة التي تُعنى بالشعر النبطي والشعبي، حيث أفردت مجالاً واسعاً أمامهم لنشر إنتاجهم من القصائد والنماذج الشعرية المتفردة، والتي مثّلت مساحة إبداعية لمزيد من العطاء الشعري، وتعزيز أصالته ودوره البارز في المجتمعات)).

وأضاف: ((بدأت مسيرة تكريم الشعراء في الشارقة مبكراً، وقد دأب صاحب السمو حاكم الشارقة على تكريم الشعراء، وما يزال مستمراً، حتى توّج ذلك بتأسيس مجلس الحيرة الأدبي، حيث يقام مهرجان الشارقة للشعر النبطي، سنوياً، وخلاله يتم تكريم رواد الشعر النبطي من المبدعين الإماراتيين، مما جعله مظلة مميزة للشعر النبطي كل عام، وفرصة ثرية للقاء المبدعين)).

وحول تفاصيل المهرجان، قال العويس: ((إن الدورة الثامنة عشرة ستقدّم مجموعة من الفعاليات التي تقوم على التنوّع والتميز، حيث ستقام 7 أمسيات شعرية، وجلسة شعرية صباحية، وندوة تحت عنوان)) الرواد المكرمون((تتحدث عن مسيرة الشاعرين المكرّمَيْن الأدبية، في حين سينتقل المهرجان إلى الذيد وكلباء في مشهد يعكس تنوعاً مكانياً، حيث سيتعرف المشاركون على الطابع الثقافي والتراثي والتاريخي للمدينتين)).

ويشهد قصر الثقافة في الشارقة حفل افتتاح المهرجان، وتبدأ الفعاليات بكلمة تتناول دور الشارقة في رعاية الشعر النبطي في الوطن العربي، يليها عرض تسجيلي عن الروّاد المكرمين في الدورة الحالية من المهرجان، وهما: الشاعر صالح بن عزيز المنصوري (الإمارات)، والشاعرة ناعمة بن ثالث (الإمارات).