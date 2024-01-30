«المملوك».. عرض إماراتي يفتتح «الكويت للمونودراما»

دشنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، عروض النسخة الجديدة من مهرجان الكويت الدولي للمونودراما بالعرض المسرحي ((المملوك)) من تأليف وإخراج أحمد عبدالله راشد وتمثيل عبدالله علي الخديم، وهو عمل مأخوذ عن نص ((مغامرة رأس المملوك جابر)) للكاتب السوري الراحل سعدالله ونوس.

قدرات

العرض الإماراتي يعد واحداً من أجمل عروض المهرجان بقدرات محترفة ورائعة، وتدور فكرة العمل حول الصراع الأزلي بين الحاكم والمحكوم كعادة نصوص ونوس، وطبيعة العلاقة التي يراها الملك تصلح مع خادمه أو الأميرة وكيف يجب أن تتعامل مع جاريتها، صراع يحتدم من خلال الشخصية الرئيسية التي تستدعي شخوصاً أخرى ليبدأ صراعاً جديداً نفسياً في محاولة جيدة من المؤلف لجر أقدام المتلقي للمنطقة التي أوجدها لبطل مسرحيته الذي يعيش هو الآخر حرباً نفسية أخرى عشناها معه من خلال سينوغرافيا العرض المتمثل في كرسي وحيد يقلع في منتصف خشبة المسرح وقد تم ربطه بحبل من كل جهة وكلا الطرفين ((السيد والعبد)) يجر الحبل،((الملك)) لفرض سطوته والخادم للتخلص من هذه السطوة والبطش.

أحداث

ويتفنن المؤلف المخرج من خلال أحداث العرض المسرحي في إيصال حالة القهر والغبن التي يحياها المملوك نتيجة عيشه في قصر الملك وإن كان هذا القصر على رحابة مساحته الواسعة يظل محبساً ضيقاً يكاد أن يخنق المملوك، كل لحظة وكل ساعة ويوم يمر على هذا المملوك هو فصل حياة يتجدد فيها الألم والمعاناة والحسرة.

يحسب للمخرج ليس فقط التعامل الجيد مع النص بل الاستعانة بممثل محترف سبق له أن تصدى لنفس العرض في مهرجانات عديدة من بينها شرم الشيخ وبالتالي من الطبيعي أن نشعر باحترافية أدائه وقدراته المختلفة في الولوج من وإلى يومياته التعيسة التي فعلاً وصلت للمتلقي وشعرنا بالكمية الكبيرة التي كلما قرفنا منها تزداد ولا تريد أن تنتهي،اصطحبنا المخرج على مدار ساعة تقريباً في تحويلات ذكية من خلال خيالات المؤلف التي اعتمد فيها بين لغتي الإضاءة والأداء التمثيلي في تحويل الكرسي تارة من سرير للنوم إلى معشوقة.

العرض الثاني

وقدمت ثاني عروض المهرجان فرقة موزاييك بسيدي بلعباس الجزائرية، بمشاركة الممثلة سعاد جناتي، وأخرجه هشام بوسهلة.

وأبهر العرض الحضور حيث تمتع بقدرات خيالية وأداء تمثيلي رائع. وتدور فكرة العمل حول أم مكلومة تعيش على مدى 30 عاماً تبكي ولدها الوحيد الذي غادرها نحو المستقبل المجهول بحثاً عن حياة كريمة يريد أن يصنعها لوالدته.

واتسم العرض المونودرامي برؤية سينوغرافية دائرية من تصميم هشام بوسهلة، الذي كتب النص أيضاً.

كما تميزت المونودراما الذي تفاعل معها الجمهور باقتصاد العرض على مستوى الإضاءة والديكور الذي جاء بسيطاً لكن يتدفق بالدلالات على غرار الشباك الذي يحيلنا إلى الميناء والصيادين على إيقاع موسيقي خدم العرض الحزين.