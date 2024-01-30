17 عازفاً دولياً يحيون في «دبي أوبرا» غداً مهرجان «إن كلاسيكا للموسيقى»

تنطلق، غداً في ((دبي أوبرا))، النسخة الثالثة عشرة من مهرجان ((إن كلاسيكا)) الدولي للموسيقى، وتستمر حتى 15 فبراير المقبل، ويعد هذا الحدث المرموق الذي يحتفي بالموسيقى الكلاسيكية وينتظره عشاق الموسيقى، بتنظيم من ساميت إيفنت غروب، بتجربة لا تُنسى لعشاق الموسيقى والثقافة.

محطات

وتعد دبي أوبرا أبرز محطات رحلة مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى التي تستمر على مدار أسبوعين، إذ تستضيف عروض الموسيقى الكلاسيكية ذات المستوى العالمي، ليتمتع الحضور بتجربة غامرة في جو أخاذ.

نجوم العالم

يقدم مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى 2024 عروضاً لسبعة عشر عازفاً منفرداً من أبرز نجوم العالم في الموسيقى الكلاسيكية، ومنهم كاميل توماس، وكلارا جومي كانغ، ومكسيم فينجيروف، وستيلا تشين، وفاضل ساي، فيما يقود الفرق الموسيقية أكثر من مابسيترو من المشاهير في عالم الموسيقى، ومن أبرزهم إيفيند جولبيرج جنسن وأنو تالي، اللذان يرافقان عروض أوركسترا برلين السيمفونية الشهيرة، وأوركسترا أكسفورد الفيلهارمونية.

معزوفات

يستعيد المهرجان أبرز المعزوفات لبرامز وتشايكوفسكي، إلى جانب العروض المعاصرة للملحن أليكسي شور كما يقدم مقطوعات موسيقية شهيرة، ويدعوكم المهرجان للتمتع بالألحان الخالدة لكل من سيرجي سمباتيان ونبيل شحاتة، وبيتهوفن، وسان ساين، وبروخ، وإلغار، وسميتانا، وموزارت، وشومان، ومندلسون، ودفورجاك، وروسيني، وغيرهم من أساطير الموسيقى الكلاسيكية.

ويحظى جمهور المهرجان بحضور العرض الحي لمعزوفات يقودها كبار قادة الأوركسترا، مع الأداء الفردي المتميز للعازفين، إلى جانب فرق الأوركسترا، في احتفال استثنائي بالموسيقى الكلاسيكية.