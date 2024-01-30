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الجيل الجديد والقراءة.. خيارات مختلفة بطلتها الرواية

1/30/2024 7:19:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لا أحد ينكر وجود أزمة في القراءة واهتمام الشباب بها خلال العصر الحالي، ورغم انتشار ((ظاهرة)) إقامة معارض الكتب في معظم البلدان العربية، لكن يُلاحظ الكثيرون انصراف الناس عن الحضور وعدم الإقبال على الشراء.

وإن صادف ووُجد قلة من الشباب المثقفين المهتمين بالقراءة، نلاحظ أن نوعية الكتب التي يهتمون بها تختلف كلياً عما كان يهتم به الجيل السابق.

وسائل

وفي هذا السياق، قالت الباحثة في الدراسات الأدبية والكاتبة مي محمد المرسي، لـ((البيان)): إن الجيل الجديد يقرأ لكن الوسيلة هي التي تراجعت، بمعنى أن القراءة من الكتب لم تعد هي الطريقة الأولى، لكن الكتاب الالكتروني بات هو المتاح، فمن السهل أن يدخل أي شخص على تطبيقات بها كتب وروايات.

وأضافت: الجيل الحالي يقرأ، لكن السؤال الأهم هنا ماذا يقرأ؟، فالجيل القديم سيقرأ كتباً في الفلسفة والتاريخ والأدب، لكن الجيل الحالي يقرأ فقط روايات الرعب ومذكرات وكتباً لعدد من البلوجر وغيرها.

وأشارت إلى أن لدينا عقولاً وأدباء وفلاسفة وكتاباً كثر، لكن عدم تسليط الضوء عليهم هو السبب في حالة الضبابية التي تسيطر علينا حالياً، فالعملية المعرفية تحتاج إلى تكامل. معارض الكتب العربية تضم أعمالاً تستحق أن تحظى بالاهتمام.

بدوره، قال الناقد محمد عبدالرحمن: أولاً لا يمكن أن نقول بأن الشباب قد تراجع عن القراءة، فمعارض الكتب العربية تقام كل عام ويزورها سنوياً الملايين، لذلك يمكن أن نناقش لماذا يهتم الشباب بالروايات وكتب التنمية البشرية أكثر من شئ آخر؟.

مستوى الثقافة

وأوضح أن هذا الأمر يعود من وجهة نظره؛ لتراجع مستوى التثقيف الحقيقي والرغبة في القراءة من أجل التسلية وليس من أجل ما خلقت من أجله القراءة فعلاً؛ وهو أن نعيش حيوات أخرى وأن نعرف ثقافات ومعلومات لا تتاح إلا بين دفتي كتاب.

تشجيع

وختم: أتفق مع الرأي القائل إن مواقع التواصل كانت سلاحاً ذا حدين في مجال التشجيع على القراءة فمن خلالها بات الوصول للكتب وللمؤلفين أسهل والتفاعل معهم لكن باتت الأولوية للكتب ((البيست سيلر)) وللكتب التي لها دعاية كبيرة وليست للمفيد والمهم، وفي كل الأحوال ننصح القراء الذين يريدون أن يستفيدوا من أوقاتهم بالتنوع وبعدم قراءة مجال واحد أو أشخاص محددين، عليهم أن ينفتحوا ويجربوا أياً كان أسلوب القراءة هل كتاب مطبوع أو رقمي، المهم ماذا نقرأ وليس كيف وكم نقرأ.

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