3800 مشارك في تحدي سبينس للدراجات الهوائية بدبي

كشف مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة للنسخة الـ 14 من سباق ((تحدي سبينس دبي 92)) للدراجات الهوائية عن المسارات والقمصان الرسمية وتفاصيل هذا الحدث الدولي الذي يقام 25 فبراير المقبل بمشاركة 3800 متسابق ومتسابقة، ويندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وأحد السباقات المؤهلة لنهائيات بطولة العالم ((جران فوندو)) المقررة أغسطس المقبل في مدينة ألبورغ بالدنمارك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أمس وتحدث خلاله علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، ووارويك جيرد مدير عام التسويق لمجموعة سبينس، وستيوارت هويسون رئيس سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية.

يمتد السباق لمسافة 94.1 كيلومتراً بداية من إكسبو دبي ويمر خلاله الدراجون بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي من بينها أبراج بحيرات جميرا، جميرا غولف إستيت، والقرية العالمية، وغيرها من المناطق الخلابة ليستمتعوا بالمناظر البديعة بدبي، وينتهي السباق في مدينة إكسبو.

وأكد علي عمر أن تحدي سبينس للدراجات الهوائية يعتبر إضافة مهمة لقائمة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي، وسط ما تشهده رياضة الدراجات الهوائية من تطور ونمو خلال السنوات الأخيرة وزيادة عدد ممارسيها بشكل كبير، وقال: ((نحن فخورون بتنظيم النسخة الرابعة عشرة من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، حيث يواصل هذا الحدث الدولي الرائع تحقيق النمو في أعداد المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 3800 مشارك من مختلف دول العالم، وما زال التسجيل مستمراً لاستقطاب المزيد من المتسابقين، لقد أصبح هذا السباق حدثاً استثنائياً يتطلع إليه محبو رياضة الدراجات الهوائية بكل حماس سواء من المقيمين داخل الدولة أو من خارجها)).

وأضاف: ((هذا الحدث ولد كبيراً ويواصل النمو في كل عام حيث يشارك 3800 متسابق من مختلف الفئات والجنسيات في الحدث، وهو ما يؤكد مكانة الحدث ونجاحه في تحقيق أهدافه ومحافظته على مكانته منذ النسخة الأولى كأحد أهم سباقات جران فوندو العالمية التي تقام في 22 مدينة حول العالم من أبرزها دبي، ويتأهل 25% من المشاركين من 11 فئة عمرية من سباق سبينس دبي إلى النهائي العالمي الأكبر من نوعه في العالم الذي يقام هذا العام في ألبورغ بالدنمارك في شهر أغسطس المقبل والذي يجمع المتأهلين من 30 بطولة عالمية من مختلف قارات العالم أهمها تحدي سبينس دبي 92.

فئات عمرية

وقال واريك جيرد: السباق مهم لمجموعة سبينس ونريده أن يكون مستداماً ويستقطب عدداً متزايداً من المشاركين من جميع الفئات، ستكون هناك فئات عمرية مختلفة جديدة هذا العام، حيث يتنافس المتسابقون من فئة النخبة، على مسافة 94.1 ليتمكن الدراجون من جميع المستويات، من اختبار مهاراتهم وقدراتهم على التحمل، وهم يعبرون مسارات السباق عبر مناطق دبي الخلابة، والمناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة بها، وهؤلاء الدراجون يسعدون بالمشاركة في السباق كاملاً وإنهاء المسافة الرسمية حيث يقومون بإضافتها إلى رصيدهم، لكن هناك فئات لا تستطيع إكمال السباق كاملاً، لذلك خصصنا فئة لهم لمسافة 25 كيلومتراً، وهي فئة (آوت رايد) للهواة الشهيرة التي تمتد لمسافة 25 كيلومتراً، كما تم تخصيص سباق للأطفال فوق عامين لمسافة 1 كلم، برفقة عائلاتهم.

وأكد ستيوارت هويسون أن اللجنة المنظمة تطمح أن يصبح تحدي سبينس أكبر سباقات الهواة في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة،:))يسعدنا ويشرفنا أن تقام منافسات قرية السباق في مدينة إكسبو التي تشهد أيضاً نقطة البداية والنهاية لهذا الحدث كونها تعتبر نموذجاً للمدن المستدامة على مستوى العالم، وهي السمة التي نسعى لها في تنظيم التحدي الذي نعمل على أن يكون سباقاً مستداماً وصديقاً للبيئة والعائلة.

وأشار هويسون أن باب التسجيل مازال مفتوحاً أمام جميع الفئات من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، متوقعاً أن يحطم عدد المشاركين في السباق الأعداد المشاركة في الأعوام الماضية حيث وصل عدد المسجلين حتى الآن إلى 3800 متسابق، ما يساهم في دعم السياحة الرياضية والاقتصاد المحلي نظراً لزيادة أعداد الفرق والدراجين المشاركين من خارج الدولة مع عائلاتهم وطواقمهم الفنية والتدريبية الذين يحرصون على المشاركة في دبي كل عام لتميز السباق فيها بالسرعة وقوة المنافسة، والاستمتاع بالأجواء الرائعة في دبي.

لقاء

والتقى ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي مع المنظمين وثمن جهودهم في تنظيم هذا الحدث الرائد، وأكد حرص المجلس على استمرارية تنظيم ونمو هذا الحدث المهم، فيما قدم المنظمون شكرهم لمجلس دبي الرياضي على دعمه الذي ساهم في استمرارية هذا الحدث وتطوره ونموه، وقدموا قميص التحدي هدية إلى مجلس دبي الرياضي.

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