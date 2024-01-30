5 ميداليات لبوتشيا الإمارات في «بارالمبية غرب آسيا»

حقق منتخب الإمارات لرياضة البوتشيا ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين ضمن منافسات النسخة الرابعة، لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية بنادي الثقة، والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 11 دولة، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وأهدت اللاعبة رئيسة الفلاسي، الإمارات أول ميدالية ذهبية، في منافسات البوتشيا فئة ((بي سي 4)) سيدات، كما أضافت الميدالية الذهبية الثانية مع اللاعب حمدان الكعبي في منافسات البوتشيا زوجي فئة ((بي سي 4))، كما حقق اللاعب الإماراتي خالد المراشدة الميدالية الفضية في منافسات رجال فئة ((بي سي 2))، وتوج اللاعب عمر الفلاسي بالميدالية البرونزية فئة ((بي سي 3))، وفاز اللاعب حمدان الكعبي بالميدالية البرونزية فئة ((بي سي 4)).

وقالت اللاعبة رئيسة الفلاسي، إنها سعيدة بإهداء الإمارات أول ميدالية ذهبية في منافسات النسخة الرابعة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، مشيرة إلى أن بوتشيا لعبة تنافسية ممتعة للاعبين والمشاهدين، موضحة أنها اختارت رياضتها المفضلة، وتعلم أنها لعبة صعبة وتحتاج إلى التركيز واستراتيجية محددة، وخصوصاً إن أصعب الإعاقات توجد في هذه البطولة.

ودعت البطلة رئيسة الجمهور لحضور فعاليات الحدث الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية؛ لتشجيع الأبطال المشاركين من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، ونشر اللعبة بالدولة والوطن العربي.

وحصد المنتخب السعودي 3 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية، وفاز المنتخب البحريني بذهبيتين، وبرونزيتين، وحقق المنتخب العراقي الفوز بميداليتين ذهبيتين، و6 فضيات، وبرونزية.

وفي إطار منافسات الجولة الثالثة من كرة السلة للكراسي المتحركة، حقق المنتخب الإماراتي فوزاً كبيراً على نظيره العماني بنتيجة 49 - 35، وحقق الفريق السعودي العلامة الكاملة بعد تغلبه على المنتخب البحريني 73 - 48.

منافسات كرة الهدف

وشهدت منافسات كرة الهدف، في جولتها الأولى، تنافساً كبيراً بين 6 فرق مشاركة، وهي ((الإمارات – السعودية – العراق - قطر- الأردن - عمان))، وحقق الفريق السعودي الفوز على الفريق الإماراتي بنتيجة 11 - 1، قبل أن يتعادل في مباراة مثيرة مع المنتخب القطري 8 - 8؛ ليحصد 4 نقاط، كما حقق الفريق الأردني الفوز على الفريق الإماراتي بنتيجة 17 - 7، وتغلب على الفريق العماني بنتيجة 18 - 8؛ ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

فيما حقق المنتخب العراقي العلامة الكاملة 6 نقاط، بعد فوزه على المنتخب العماني بنتيجة 11 - 1، والفوز على المنتخب القطري في مباراة مثيرة وصعبة جداً بنتيجة 7 - 6.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني من منافسات الريشة الطائرة عن فوز لاعب المنتخب العراقي محمد جواد 2-0 على لاعبة المنتخب البحريني روبا العامري، كما فاز لاعب المنتخب العراقي محمد كريم على اللاعب الإماراتي محمد أحمد الزرعوني 2 - 0، وحقق اللاعب السعودي محمد أحمد علي فوزاً على اللاعب اللبناني إياد مشلب 2 - 0، كما فاز اللاعب السوري فراس يحيى على مواطنه مطر عاطف 2 - 0، وحقق اللاعب اللبناني رضا رزق الفوز على اللاعب الأردني علاء القواسمة 2 - 0.

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة أن نادي الثقة قادر على إبهار الجميع، من خلال تقديم بطولة بتنظيم مثالي ما يعزز النمو المتسارع في قطاع الرياضة على مستوى الدولة، ورياضة أصحاب الهمم بشكل خاص، كما هنأ ((فرسان الإرادة)) بالبداية القوية، وحصد أولى الميداليات الملونة.

وأبدى الدكتور عبد الرزاق بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، سعادته باللاعبين المشاركين بالبداية القوية لألعاب غرب آسيا البارالمبية في مختلف المنافسات، منوهًا أن الزخم الإعلامي والتغطيات الصحافية في وسائل الإعلام المختلفة وفي وسائل التواصل الاجتماعي أعطى الدورة شكلاً مغايراً في الإمارات وخارجها، مضيفاً إن الهدف من الدورة تطوير قدرات اللاعبين والمشاركين للوصول إلى الأولمبياد، علاوة على الفوائد التي سيجنيها اللاعبون من خلال الاحتكاك وتبادل الخبرات.

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