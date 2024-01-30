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الشعفار يشارك في اجتماعات «دولي الدراجات» في براغ

1/30/2024 7:19:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك أسامة الشعفار، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، في عدد من الاجتماعات المهمة للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي التي تستضيفها مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك بداية من اليوم وتستمر حتى 04 فبراير المقبل، وتقام على هامش بطولة العالم لدراجات السيكلو كروس 2024.

وأكد الشعفار مشاركته في 8 اجتماعات للمكتب التنفيذي، إضافة إلى المؤتمر الرئاسي، مشيراً إلى أن جدول أعماله يتضمن كلمة رئيسية وجلسات عامة لمناقشة 22 بنداً لاتخاذ قرارات مهمة من أجل تطوير مسار اللعبة على مستوى العالم.

وأوضح الشعفار أن اعتماد أجندة بطولات العام الجديد 2024 وزيادة منح التضامن الدولي لتمويل عدد من البرامج التنموية في الاتحادات القارية يتصدران أجندة جدول الأعمال، كما سيناقش الاجتماع إضافة نوع جديد من سباقات الدراجات الهوائية على الجليد و الاطلاع على التقارير المالية والقانونية وفحص المنشطات وتقارير المدراء التنفيذيين وتقارير بطولات العالم لسنة 2023 وتقارير الألعاب الأولمبية والتسويق والمبيعات وتكنولوجيا المعلومات وتقارير الاتصالات والاستدامة وفي ختام الاجتماع سيتم مناقشة وتحديد موعد الاجتماع القادم.

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