الشعفار يشارك في اجتماعات «دولي الدراجات» في براغ

(MENAFN
- Al-Bayan)
يشارك أسامة الشعفار، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، في عدد من الاجتماعات المهمة للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي التي تستضيفها مدينة براغ عاصمة جمهورية التشيك بداية من اليوم وتستمر حتى 04 فبراير المقبل، وتقام على هامش بطولة العالم لدراجات السيكلو كروس 2024.
وأكد الشعفار مشاركته في 8 اجتماعات للمكتب التنفيذي، إضافة إلى المؤتمر الرئاسي، مشيراً إلى أن جدول أعماله يتضمن كلمة رئيسية وجلسات عامة لمناقشة 22 بنداً لاتخاذ قرارات مهمة من أجل تطوير مسار اللعبة على مستوى العالم.
وأوضح الشعفار أن اعتماد أجندة بطولات العام الجديد 2024 وزيادة منح التضامن الدولي لتمويل عدد من البرامج التنموية في الاتحادات القارية يتصدران أجندة جدول الأعمال، كما سيناقش الاجتماع إضافة نوع جديد من سباقات الدراجات الهوائية على الجليد و الاطلاع على التقارير المالية والقانونية وفحص المنشطات وتقارير المدراء التنفيذيين وتقارير بطولات العالم لسنة 2023 وتقارير الألعاب الأولمبية والتسويق والمبيعات وتكنولوجيا المعلومات وتقارير الاتصالات والاستدامة وفي ختام الاجتماع سيتم مناقشة وتحديد موعد الاجتماع القادم.
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