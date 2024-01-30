5 فعاليات في «كرنفال دبي البحري» السبت

يعود حدث (يوم دبي البحري) بحلّة جديدة في الموسم الثاني على شواطئ جزر دبي الخلابة، يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2023 - 2024 لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتشهد شواطئ جزر دبي كرنفالاً رياضياً بحرياً متنوعاً يضم خمس فعاليات بين المنافسات الرياضية الرسمية والفعاليات المجتمعية المتنوعة على الشاطئ قريباً من الحدث الذي سيجمع عشاق وجمهور ومحبي الرياضات البحرية بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم في موسمها الرابع بشعار (قصص لا تنسى).

نجاح مستمر

وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: نرقب كرنفالاً رياضياً مميزاً في (يوم دبي البحري) الذي يعد واحدة من الفعاليات المهمة في روزنامة الموسم بنادي دبي بعدما حقق النجاح في العام الماضي من خلال الفعاليات المتنوعة في الشاطئ وفي عرض المياه، حيث سيجمع أهل البحر مجدداً في شواطئ جزر دبي، كما يستقطب الجمهور ممن يرغب في ممارسة هوايته أو التعرف على الفعاليات، إضافة إلى إكسبو مصغر تشارك فيه عدد من المؤسسات الوطنية.

وكشف المري أن يوم دبي البحري يتضمن 5 فعاليات أهمها منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023 - 2024) الذي يقام بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ويجمع نخبة الأبطال في هذه الرياضة يمثلون الأندية والفرق والأكاديميات سيتنافسون يوم السبت على الفوز بألقاب 14 فئة متنوعة في سباقات التجديف الكلاسيكي الأولمبية، إضافة إلى كأس التفوق العام الذي يمنح للنادي أو الفريق الأعلى حصولاً على النقاط.

وأضاف مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن النادي سينظم منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات -كايت سيرف- للموسم السابع على التوالي يومي السبت والأحد المقبلين بإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، وتشمل أربع فئات هي توين تيب والاستعراض الحر وهايدروفويل إضافة إلى (وينيغ فويل).

تأكيد

وأكد محمد سيف المري أن الفعاليات تشمل منافسات بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك يوم السبت المقبل، وهي إحدى الفعاليات المجتمعية الكبيرة، والتي تجمع هواة هذه الرياضة من محبي المغامرات البحرية وصيد الأسماك بقوارب كاياك بمختلف أنواعها فردي أو زوجي عادية أو بمحركات كهربائية.

متابعة

وأضاف: تراقب اللجنة المنظمة حالة البحر من أجل سلامة المشاركين وقد تم فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة عبر البوابة الإلكترونية في النادي، حيث سيتنافس الجميع على المراكز الأولى في فئتين اثنتين الأولى صيد سمك الكنعد (لا يقل وزن الواحدة عن 5 كلغ) والثانية أكبر مجموع وزن في هذه الأنواع:الجش والضلع والجد والسكل (لا يقل وزن الواحدة عن كيلو واحد) يوم السبت من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً آخر موعد لاستلام المشاركات.

ووجه محمد سيف المري دعوة مفتوحة إلى الجمهور الكريم لخوض تجربة رياضية مميزة في أجواء تنافسية عبر الفعاليات المتنوعة، ومن بينها كرنفال قوارب التجديف كاياك وأيضاً سباقات ألواح التجديف واقف والاستمتاع بالأجواء المصاحبة في قرية (يوم دبي البحري) في شواطئ جزر دبي الساحرة.

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