13 فريقاً عالمياً و7 فرق قارية في «طواف الإمارات للسيدات»

كشف مجلس أبوظبي الرياضي؛ الجهة المنظمة لطواف الإمارات للسيدات 2024، عن قائمة الفرق المشاركة في السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، الذي يقام عبر 4 مراحل لمسافة 468 كلم، خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير.

وسيتنافس 13 فريقاً عالمياً و7 فرق قارية على درع النسخة الثانية من الطواف، بمشاركة نخبة من الرياضيات العالميات، ومن بين أهم الأسماء المشاركة الإيطالية إليسا لونغو بورغيني حاملة لقب النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، وصاحبتي المركزين الثاني والثالث جايا رياليني وسيلفيا بيرسيكو على الترتيب.

كما أعلن فريق اس دي ووركس الفائز بتصنيف أفضل فريق للسيدات في العالم للعام 2023 عن مشاركة لوتي كوبيكي ولورينا ويبيس الفائزتين بـ 11 سباقاً في الموسم الماضي بما في ذلك المرحلة الثانية من طواف الإمارات للسيدات.

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وستشارك البطلة الإسبانية مافي غارسيا، صاحبة المركز الثالث في طواف إيطاليا 2022، لأول مرة في طواف الإمارات وستكون من بين المتنافسين على القميص الأحمر. ومن بين أفضل المشاركات ستتواجد بقوة شارلوت كول، الفائزة بالمرحلة الرابعة والقميص الأخضر في طواف الإمارات، وكيارا كونسوني كذلك.

وتتكون الفرق العالمية المشاركة في طواف الإمارات للسيدات 2024 من ((كانيون)) الألماني، ((ليديل – تريك)) الأمريكي، ((اس دي ووركس)) الهولندي، ((كيرتيزيت)) الألماني، ((موفي ستار))، ((اف دي جي – سويز)) الفرنسي، ((فينيكس – ديكوينينك)) البلجيكي، ((هيومان باورد هيلث)) الأمريكي، ((ليف – العلا – جايكو)) الأسترالي، ((رولاند)) السويسري، ((دي اس ام)) الهولندي، ((الإمارات ايه دي كيو)) الإماراتي، ((أونو – اكس موبيليتي)) النرويجي.

فيما تتكون الفرق القارية من ((كوفيديز)) الفرنسي، ((أي اف اديوكيشن)) الأمريكي، ((لابورال كوتيكسا)) الإسباني، ((اس تي ميشيل)) الفرنسي، ((تاشكنت)) الأوزبكي، ((كوب – ريبسول)) النرويجي، ((نوب جيرلز)) الإيطالي.

ويبدأ توافد الفرق على مدار يومي 5 و6 فبراير المقبل، ويقام المؤتمر الصحافي لأبرز الرياضيات المشاركات يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير في نادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات.

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