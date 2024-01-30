«الصقور» ينتظر تقرير زينغا و«طلبات الإعارة»

تنتظر إدارة نادي الإمارات، التقرير النهائي من قبل المدرب الإيطالي والتر زينغا مدرب ((الصقور)) بشأن ملف التعاقدات الشتوية التي يعمل من خلالها النادي على دعم صفوف الفريق وسد النقص بهدف العودة القوية لمباريات بطولة الدوري التي يحتل فيها المركز الأخير برصيد 5 نقاط. ومنحت إدارة النادي، المدرب الإيطالي الجديد الذي تولى المهمة خلفاً للإسباني لويس بلاناغوما، كافة الصلاحيات الفنية لتحديد العناصر التي يرغب في التعاقد معها، وحسب المصادر، فإن النادي في طريقه للتعاقد مع لاعبين أجانب، مع لاعب مقيم إضافة إلى استعارة لاعبين من أندية المحترفين، وطالبت إدارة النادي الأندية بسرعة الرد على طلبات الإعارة وحسم قرارها خلال الأيام المقبلة.

وشهدت دار النادي، أول من أمس اجتماعاً مشتركاً بين إدارة النادي والجهازين الفني والإداري، تم خلاله مناقشة ملف التعاقدات، والتأكيد على ضرورة استعجال الخطوات مع الاستماع إلى رأي المدرب حول بعض العناصر التي خضعت للاختبازات في الأيام الماضية، وانتهى الاجتماع بمطالبة زينغا برفع تقريره النهائي للبدء في الإضافات المطلوبة وإنهاء التعاقد مع العناصر التي يحددها.

فيما واصل الفريق تحضيراته الجادة التي عمل خلالها الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء ورفع معدل اللياقة البدنية وإعادة تنظيم الصفوف، وشهدت التحضيرات اهتماماً إدارياً كبيراً بمتابعة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والجهاز الإداري للفريق بهدف تقديم الدعم المعنوي للاعبين ورفع درجات الإعداد للمباريات المقبلة في الدوري والتي يستهلها بعد التوقف بمواجهة البطائح في الجولة 13 من المنافسة. ويلتقي الصقور فريق النصر يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير بدبي، في ودية ثالثة وأخيرة.

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