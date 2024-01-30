طبيب حتا.. جندي مجهول في منتخب سوريا

لم يتوان الدكتور أحمد كنجو طبيب فريق حتا عن تقديم خدماته لمنتخب بلده سوريا خلال المشاركة في العديد من الاستحقاقات، أبرزها النسخة الحالية لكأس أمم آسيا في العاصمة القطرية التي حقق فيها ((نسور قاسيون)) إنجازاً تاريخياً بالتأهل لدور الـ 16، حيث قضى هذه الفترة في رحلات شبه أسبوعية بين حتا والدوحة لمتابعة حالة العديد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم أبرزهم اللاعب عمر خريبين الذي سجل هدف الفوز والتأهل لدور الستة عشر.

وأعرب الدكتور أحمد كنجو عن سعادته وفخره بما يقدم من خدمات علاجية لمنتخب بلاده بجانب فريق حتا، لافتاً إلى أن التوفيق بين النادي والمنتخب عملية مرهقة لكن المهمة الوطنية تجاه بلده وأهله ووفائه وإخلاصه لنادي حتا يتطلب منه بذل جهود مضاعفة.

وأضاف كنجو لـ ((البيان)) إن مشواره بدأ مع حتا قبل نحو 30 عاماً وتحديداً في عام 1994 حيث استقر فيها مع أسرته مما عزز من مشاعر المحبة والانتماء للمنطقة مما جعل فكرة الرحيل عن حتا صعبة باستثناء موسم 2000-2001 عندما ذهب إلى ((نادي دبي سابقاً)) إضافة إلى عام 2006 والتي سافر فيها إلى سوريا لدراسة اختصاص طب فيزيائي.

وكشف طبيب سوريا أن المهاجم عمر خريبين انضم إلى المنتخب وهو مصاب بالتهاب في الوتر العضلي وتم إعطاؤه العلاج اللازم ليتماثل إلى الشفاء ويشارك في المباراة الأولى 20 دقيقة ونحو نصف ساعة في المباراة الثانية قبل أن يشارك في المباراة الثالثة وينجح في تسجيل هدف الفوز لسوريا على حساب الهند مما قاد ((نسور قاسيون)) إلى التأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها. وعن احتفالية خريبين معه بعد الهدف، قال: خريبين لم ينس الجميل وتوجه نحوي بعد احتفاله مع زملائه اللاعبين وبكينا سوياً في لحظات تاريخية ومؤثرة.

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