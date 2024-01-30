فهد عبدالرحمن لـ «البيان»: نحتاج مشروعاً لاستعادة بريق «الأبيض»

لم يتردد فهد عبدالرحمن، نجم كرة القدم الإماراتية السابق، في وصف خروج ((الأبيض)) الإماراتي من بطولة كأس آسيا المتواصلة حالياً في قطر، بـ ((المؤلم)) لعموم شعب الإمارات، وليس لأبناء القطاع الرياضي، أو المعنيين بشؤون كرة القدم، مضيفاً: نحتاج مشروعاً لتصحيح مسار كرة القدم الإماراتية من أجل استعادة بريق المنتخب.

تالياً تفاصيل حوار ((البيان)) مع فهد عبدالرحمن.

العام 1996

باعتبارك نجماً من نجوم كرة القدم الإماراتية، كيف تنظر إلى خروج ((الأبيض)) من كأس آسيا؟

بكل تأكيد، خروج ((الأبيض)) بالطريقة التي خرج بها من كأس آسيا، يبدو مؤلماً ومحزناً جداً لعموم شعب الإمارات، وليس لأبناء الشارع الرياضي، أو المعنيين بشؤون كرة القدم في الدولة، المنتخب لم يقدم ما هو مطلوب منه في بطولة قارية كبيرة، سبق وأن حصلنا على الوصافة فيها في العام 1996، وكان لنا فيها صولات وجولات في نسخ عدة، ولكن في النسخة الحالية، لعب ((الأبيض)) 4 مباريات، خسر في 2 وتعادل في واحدة، وفاز في واحدة على منتخب لا يُعد من صفوة منتخبات القارة الآسيوية.

مسؤولية

وما أسباب خروج منتخب الإمارات من كأس آسيا؟

الأسباب متعددة، لكن أهمها، طريقة لعب المدرب خلال المباريات، المدرب يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الخروج المؤلم من البطولة، لعبنا بطريقة دفاعية في المباريات الثلاث في دور المجموعات أمام هونغ كونغ وفلسطين وإيران، وفي مباراة دور الـ 16 مع طاجيكستان، رغم أن لدى المدرب لاعبين بإمكانهم تسجيل الأهداف، واللعب بطريقة هجومية على الأقل أمام هونغ كونغ وفلسطين، وأيضاً، تغيير مراكز اللاعبين وعدم إشراك آخرين، وانتهاج أسلوب استكشاف إمكانيات اللاعبين في المباريات الرسمية، كلها أسباب أسهمت وبصورة مباشرة في عدم ظهور المنتخب بالصورة الفنية المطلوبة أمام منافسيه في أكبر وأهم بطولات القارة الآسيوية.

حالات استثنائية

ماذا عن دور اللاعبين في النتيجة التي خرج بها منتخب الإمارات من كأس آسيا؟

لاعبو منتخب الإمارات يتحملون أيضاً جزءاً مهماً من مسؤولية خروج ((الأبيض)) المؤلم من كأس آسيا، لا أدري كيف يرضى لاعب منتخب اللعب في غير مركزه، ويعرف أن هناك مَن يطالبه بأداء أفضل سواء من قبل الجماهير أو الإعلام الرياضي، أو المعنيين عن أمور كرة القدم في الإمارات، المفروض بلاعب المنتخب الوطني أن لا يقبل بأقل من اللعب في مركزه المعروف به، والذي بمقدوره أن يقدم ما هو مطلوب منه في مهمة وطنية مع منتخب الوطن، إلا في حالات استثنائية كإصابة زميل ما، ما يدفع المدرب إلى الاستعانة بخدمات لاعب آخر للعب في غير مركزه المعروف، وإعلان ذلك للشارع الرياضي حتى لا يتعرض اللاعب البديل للنقد في حال عدم تقديمه المستوى المطلوب منه، ولكن ما رأيناه في منتخب الإمارات في مشاركته في كأس آسيا، أن هناك لاعبين ارتضوا اللعب في غير مراكزهم، ما أثر سلبياً على حجم عطائهم، وبالتالي، تأثر مسيرة المنتخب الوطني في البطولة.

هدف

وماذا بعد خروج منتخب الإمارات من كأس آسيا؟

لا بد من العمل جدياً من قبل كل حلقات منظومة العمل على إطلاق مشروع تصحيح مسار كرة القدم الإماراتية بهدف استعادة بريق المنتخب الوطني، وحتمية العمل من الآن على ضمان التأهل إلى نهائيات مونديال 2026 للمرة الثانية في تاريخه، باعتباره الهدف الأقرب الذي يتوجب العمل من أجل ضمان تحقيقه، وعدم التفريط به لأي سبب من الأسباب.

منتخبات وطنية

مشروع

هل مشروع تصحيح المسار يشمل حلقات أخرى في منظومة عمل كرة القدم الإماراتية؟

نعم، مشروع تصحيح مسار كرة القدم الإماراتية، أعني به أن يكون شاملاً لكل حلقات اللعبة في الإمارات، وليس فقط على صعيد المنتخب الوطني، لا بد من أن يشمل المشروع، طبيعة العمل في كافة المنتخبات الوطنية، وآليات تطبيق بعض تفاصيل الاحتراف في دورينا، وإفرازات تطبيق التجربة بعد مرور 15 موسماً، تحديداً ما يتعلق بـ ((اللاعب المقيم))، وغيره من الإفرازات المعروفة.

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