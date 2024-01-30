أندية المحترفين تبدأ العد التنازلي للمنافسة على 3 ألقاب

مع بدء العد التنازلي للعودة إلى المنافسات المحلية، بعد خروج منتخبنا الوطني من ثمن نهائي كأس آسيا، بدأت أندية المحترفين في التجهيز لختام تحضيراتها خلال فترة توقف المسابقات بنهاية الجولة 12 من دوري أدنوك في 24 ديسمبر 2023، ثم بتتويج شباب الأهلي بكأس السوبر بعد فوزه على الشارقة 6 ـــــ 2، ويتبقى من الموسم الجاري 3 ألقاب، هي: دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتركزت تحضيرات أندية المحترفين، على إقامة معسكرات داخل الدولة، مع خوض مباريات ودية .

ووصل عدد التجارب التي خاضتها أنديتنا حتى الآن، إلى 23 ودية، وشهدت المباريات التي واجهت فيها أنديتنا أندية من خارج الدولة، فوز أنديتنا في 8 مباريات، وخسارة 3، والتعادل في 5 مباريات، وسجلت أنديتنا 28 هدفاً، وتلقت شباكها 15 هدفاً، ولا تزال هناك خطط لخوض المزيد من الوديات قبل استئناف المنافسات بمباراتي نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم 9 فبراير المقبل.

8 وديات

لعب رباعي قمة دوري أدنوك للمحترفين، 8 وديات حتى الآن، وحقق الوصل متصدر ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، الفوز على الأخدود السعودي 2 ـــــ 1، وتتبقى للوصل مواجهة ودية أمام عجمان يوم الجمعة المقبل، قبل أن يلتقي ضيفه الوحدة يوم 9 فبراير المقبل، في كأس المحترفين، والذي يشهد في اليوم نفسه، مواجهة ثانية بين اتحاد كلباء وضيفه العين صاحب المركز الثاني في الدوري برصيد 25 نقطة، والذي خسر ودياً أمام التعاون السعودي 1-3، وفاز على ظفار العماني 3-0.

وحقق شباب الأهلي صاحب المركز الثالث في الدوري برصيد 24 نقطة، الفوز في ودياته الثلاث على كل من بريسبولس الإيراني 5 ـــــ 0، والخليج السعودي 1 ـــــ 0، وبي أي سبورت المنافس في دوري الدرجة الثالثة 9 ــــــ 1، بينما لعب الشارقة مباراتين وديتين أمام الطائي السعودي وتعادل سلبياً، وفاز 5 ــــــ 0 على جلف أف سي أحد أندية دوري الدرجة الأولى، وتتبقى للشارقة وديتان أمام الخليج وضمك السعوديين، ويحتل الشارقة المركز الرابع في الدوري برصيد 22 نقطة.

أندية الوسط

خاضت أندية وسط جدول ترتيب الدوري أيضاً، العديد من الوديات، وخسر الجزيرة صاحب المركز الخامس برصيد 20 نقطة، أمام الخليج السعودي 1 ـــــــ 2، ونظم الوحدة صاحب المركز السادس بفارق الأهداف عن الجزيرة، دورة ودية دولية، وفاز خلالها على الزمالك المصري 3 ـــــ 1، وخسر من الاتفاق السعودي في النهائي 2 ـــــ 4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وحقق البطائح صاحب المركز السابع برصيد 16 نقطة، الفوز ودياً بنتيجة واحدة 1 ـــــــ 0 على كل من ضمك والطائي السعوديين، وتتبقى للفريق ودية السبت المقبل، أمام بني ياس الذي يحتل المركز الثامن بفارق الأهداف في الدوري، ولعب وديتين خلال معسكره في مدينة العين، وفاز فيهما على أجمك الأوزبكي 3 ــــــــ 1، وعلى بينونة أحد أندية دوري الدرجة الثانية 2 ــــــ 1.

وفاز النصر صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة، على الطائي السعودي 3 ـــــ 0، وتعادل مع الفيحاء السعودي 1-1، ومع خورفكان 2-2، ويحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 12 نقطة، ولعب مباراة ودية ثانية خسرها 2 ـــــ 3 أمام دبا الفجيرة أحد أندية دوري الدرجة الأولى.

الرباعي الأخير

أما أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة في جدول ترتيب الدوري، فخسر اتحاد كلباء صاحب المركز 11 برصيد 12 نقطة، 1 ـــــ 2 أمام عجمان، والذي يعسكر في الفجيرة، وكانت لديه مباراة ودية أخرى ألغيت أمام الهلال يونايتد أحد أندية دوري الدرجة الثانية.

ولعب حتا مواجهة ودية قوية أمام الأهلي المصري، وانتهت بالتعادل 1-1، وفاز فريق الإمارات ودياً على ناشيونال بانتس 1-0، وخسر أمام ريغا اللاتيفي 1 ـــــ 3، ويحتل حتا والإمارات المركزين 13 و14 بالترتيب، ويملك كل منهما 5 نقاط.

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