المغرب يلحق بالمنتخبات العربية ويودع أمم أفريقيا بالخسارة أمام جنوب أفريقيا

بلغت جنوب أفريقيا دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمس الثلاثاء بفوزها 2-صفر على المغرب الذي أهدر ركلة جزاء وكان مرشحا للفوز باللقب بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم قبل نحو 14 شهرا.

وأكمل المغرب الذي يدربه وليد الركراكي الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد سفيان أمرابط لعرقلته لتيبوهو موكوينا قبل أن ينفرد بالمرمى.

لكن موكوينا نجح في التسجيل من الركلة الحرة التي احتسبت عند حافة منطقة الجزاء ليضاعف النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورغم سيطرة المغرب على مجريات الشوط الأول، منح المهاجم إيفيدنس ماكجوبا التقدم لجنوب أفريقيا في الدقيقة 57.

وكانت أخطر فرص اللقاء بعد نهاية الاستراحة حين هيأ يوسف النصيري مهاجم المغرب الكرة لزميله عز الدين أوناحي الذي سدد فوق العارضة.

وبعد سلسلة من التمريرات، سيطر المهاجم ماكجوبا على الكرة وأطلق تسديدة منخفضة مرت من بين قدمي الحارس ياسين بونو.

وضغط المنتخب القادم من شمال أفريقيا للتعادل، وتحصل على ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الساحة للقطة أظهرت وجود لمسة يد على المدافع موثوبي مفالا.

لكن أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان سددها دون دقة لتصطدم بالعارضة وتذهب خارج الملعب قبل خمس دقائق من النهاية.

ونجح لاعب الوسط موكوينا في التسجيل من ركلة حرة سددها بإتقان في الزاوية العليا للحارس بونو في وقت بدل الضائع.

ومع غيابها عن النسخة الماضية، تأهلت جنوب أفريقيا لدور الثمانية للمرة الثانية بعد نسخة 2019 التي شهدت بدء مشاركة 24 فريقا في البطولة بدلا من 16.

وتلعب جنوب أفريقيا، الفائزة باللقب عام 1996، مع الرأس الأخضر يوم السبت المقبل.





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