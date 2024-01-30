شركاء يتبادلون الأدوار

الأحداث الجانبية التي نسمع بها مخطط لها وبعناية فائقة، هدفها لفت الأنظار عن القضية الأساسية، والانشغال قدر المستطاع بالمستجدات التي تنتقل من منطقة إلى أخرى، يوماً تكون هناك سفينة في البحر الأحمر يهاجمها الحوثي بمسيّرة أو صاروخ باليستي، ويوماً آخر تضرب عاصمة الإقليم الكردي في العراق، وتقتل عائلة مدنية في ((أربيل))، ويوماً ثالثاً تضرب فيه مقرات القوات الأمريكية في العراق، ويقتل قائد حرس ثوري إيراني في سوريا، وقائد بحماس في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في أيام سابقة ولاحقة، حتى إذا اشتدت الأمور، وصدر قرار محكمة العدل الدولية باختصاصها في نظر قضية الإبادة الجماعية المتهمة فيها إسرائيل، وإعلان القضاء بأن لها الحق في المساءلة والمحاسبة على ما يحدث في غزة، حينها تضرب قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية، ويقتل ثلاثة جنود أمريكيين، ويصاب آخرون، فيستشيط ((جو بايدن)) غضباً، ومعه وزير دفاعه، وتدق وسائل الإعلام الموجهة ((طبول الحرب)) ويخرج ((سيناتور)) من تكساس وخلفه زملاء من ولايات أخرى، ويدعون الإدارة إلى الانتقام، وتحدد ((وول ستريت جورنال)) أهدافاً محتملة في إيران ومناطق نفوذها، وتتصدر مثل هذه الأخبار قوائم المتابعة، وتؤخر أخبار غزة، ويتم تجاهل المذابح التي لا تزال ترتكب هناك، ونتنياهو يحاول أن يقترب من الحدود المصرية، قائلاً ((مصر لها مصالح ونحن لنا مصالح))، رداً على رفض مصر دخول الجيش الإسرائيلي إلى المناطق الحدودية المحظورة بناء على اتفاق السلام الموقع بين البلدين، ومن بعيد ينادي ((دونالد ترامب)) بصوت عال ((إن الحرب العالمية الثالثة آتية إذا استمر ((بايدن)) في إدارة الأمور بهذا الأسلوب المتردد!

كلهم شركاء في الأحداث التي ترونها، وقريباً سنرى تغيراً شاملاً في الأرض الفلسطينية، وسيختفي ((المناضلون)) الذين لا يزالون يدّعون بأنهم يساندون المقاومين!