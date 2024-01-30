هل هي علاقات حقيقية؟!

كتب أحد الأصدقاء واصفاً علاقات الصداقة التي تتكون من خلال مواقع التواصل، بأنها ليست سوى محاولة خاوية يؤسّسها الناس عبر الفضاء الإلكتروني لأنهم يعانون من فقر حقيقي في صلاتهم وعلاقاتهم الواقعية، لذلك يستعيضون عن (الملموس بالمحسوس، ويتشبثون بالبديل البعيد) مثل إنسان يؤسس ثروة بالاقتراض لا أكثر!

هناك أسئلة كثيرة يمكن طرحها على هذه الظاهرة، فهذه العلاقات الناشئة من التواصل بين ملايين البشر عبر المواقع والتطبيقات قد ترتقي فعلاً لمرتبة الصداقة، والحب، وقد ينتج عنها صداقات وعلاقات وزيجات كذلك، لكن نجاح هذه العلاقات أو فشلها أمر آخر، لا يصح واقعياً وعلمياً تعميم نتيجة واحدة عليها جميعها، فهناك صداقات وعلاقات حقيقية وناضجة كذلك قد تنشأ فعلاً من الممارسات التفاعلية التي تتيحها مواقع التواصل لأعضائها ومتابعيها، كوضع علامات الإعجاب أو كتابة التعليقات والمشاركة بالرأي... إلخ!

فعلى حساباتنا جميعاً هناك مترددون ثابتون، نجدهم أول من يبادر بالتفاعل والتعليق، وإذا تغيب يوماً سألوا عنك وتفقدوا سبب غيبتك، فإذا حلت ذكرى يوم ميلادك غمروا صفحتك بالورود والتهاني وأحياناً يفاجئك بعضهم برسائل وبطاقات وورود تجدها على باب منزلك، فلا تستغرب، إن القلوب إذا أحبت تفانت، والإنسان كائن باحث عن الألفة والمحبة، أنّى وجدهما سعى إليهما، قد لا يحبك كل الآلاف التي تتابعك، وبالتأكيد لن يكونوا جميعهم أصدقاءك، أنت لا تبحث عن ذلك حتماً ولا تتوقعه، لكنك لا تستغرب أن تتكون علاقة صداقة حقيقية بينك وبين روح تشبهك في أشياء كثيرة، كما لن يكون مستبعداً أن تسعيا كلاكما لإخراج هذه الصداقة من صندوقها الافتراضي لتعيشاها حقاً وصدقاً على أرض الواقع!

صفحات السوشيال ميديا ليست سوى فضاء أو أرض مشتركة يمكن أن يلتقي فيها أو عليها جميع الناس، ومن بين آلاف تلتقيهم يمكن لواحد أو اثنين أو حتى عشرة أشخاص أن يكونوا زملاء أو أصدقاء تفتقدهم وتبحث عنهم وتسافر للقائهم، وهذا لا يعني أبداً أنك تعيش حالة تعويضية أو وهمية، كل ما يتطلبه الأمر هو الكثير من الحذر لا أكثر!