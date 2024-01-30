فلسطين.. التصفية قطرة قطرة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد آخر من الدول الغربية قرار تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ((الأونروا)).

وذلك على خلفية رواية إسرائيلية لم يتمّ إثباتها بتحقيق رسمي ومستقلّ، تتّهم فيها بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في عملية 7 أكتوبر الماضي.

وجاء الإعلان عن وقف التمويل بعد ساعات من قرار محكمة العدل الدولية الذي يضع حجر الأساس لإدانة إسرائيل باقتراف عملية إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين في الضفة والقطاع.

وطالب رئيس وكالة ((أونروا))، المفوض العام فيليب لازاريني، الدول المعنية بإعادة النظر في تعليق تمويلها للوكالة.

وقال لازاريني: ((إنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كردّ فعل على مزاعم ضدّ مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته ((الأونروا)) بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف)).

ويتمّ تمويل ((الأونروا)) بشكل كامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وكان جيش إسرائيل ذكر السبت الماضي في بيان لشبكة ((سي إن إن)) الأمريكية، أنّ بحوزتهم ما يفيد ((إدانة العديد من موظفي الأونروا لتورطهم المزعوم في هجمات 7 أكتوبر، إلى جانب أدلّة تشير إلى استخدام منشآت الأونروا لأغراض إرهابية)).

ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية، بالطبع، تفاصيل الأدلة المتعلقة بالتورط المزعوم. ولكن مجرّد إعلانها ذلك حرّك كلّ داعميها في اتّجاه قرار تعليق تمويل الوكالة.

وأنشئت هذه الوكالة الدولية في 8 ديسمبر 1949، ومهمتها تزويد اللاجئين الفلسطينيين بالخدمات الأساسية، وقد تأسّست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة رقم 302، وهي وكالة مخصصة ومؤقتة، وتجدد ولايتها كلّ ثلاث سنوات لغاية إيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية.

و((الأونروا)) هي بالأساس وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتمّ إيجاد حلّ لمعاناتهم، وتقوم الوكالة على المبادئ المتعلقة بالإنسانية والحيادية والاستقلالية وعدم التحيز، وتعتبر هذه القيم مرجعية جميع عمليات ((الأونروا)).

وتشتمل خدماتها على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير وتغطية بعض الطوارئ بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح، وتقدم ((الأونروا)) المساعدة والحماية وكسب التأييد للاجئي فلسطين، وقد يكون من المهمّ التأكيد على أنّ الخدمات الصحّية التي تقدّمها ((الأونروا)) تشمل عمليات التطعيم ضدّ عشرة أمراض.

وتقتصر مسؤولية ((الأونروا)) على توفير خدمات لمجموعة واحدة من اللاجئين وهم الفلسطينيون المقيمون في مناطق عملياتها، عكس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي لها ولاية عامة على عموم اللاجئين في مختلف أنحاء العالم.

ووفق ((أونروا)) فإنّ اللاجئين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب عام 1948.

ومن شأن تعليق تمويل ((أونروا)) أن يحدّ بشكل كبير من مجال نشاطها في قطاع غزّة والضفة الغربية وفي كلّ المخيمات ومراكز الإيواء داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات إنسانية كبيرة تزيد في حدّة وحجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمرّ على الضفة الغربية والقطاع.

إنّ التداعيات الإنسانية لتعليق تمويل ((أونروا)) بديهية وجليّة بحكم طبيعة النشاط الميداني للوكالة وبحُكْمِ أنّها المنظمة الإغاثية الوحيدة العاملة في غزة، ولكن التداعيات السياسية هي أخطر؛ لأنّها قد تهدّد حقّ اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

إنّ الثابت أنّ إسرائيل مصمّمة على تصفية القضية الفلسطينية بصفة نهائية، وهي تستغلّ كل ما يتاح لها من فرص كي تتقدّم خطوة في اتجاه تحقيق أهدافها، بدءاً بتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، ووصولاً إلى ((تخييره)) بين إبادة جماعية تنفّذ على الأرض، أو التهجير القسري خارج فلسطين.