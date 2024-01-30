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حروب الغرب أضعفته ومهدت لنهوض الشرق

1/30/2024 7:19:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan) استهل كتابه قائلاً: على الرغم من أن الدراسات الجينية تؤكد تشابه السمات البيولوجية للبشر على اختلاف ألوانهم، إلا أن الـ 100 عام الأخيرة منذ 1900 شهدت صراعات دموية بسبب الاختلافات الإثنية. تميز نيال فيرغسون، وهو مؤرخ وأستاذ أكاديمي، بآرائه الحادة. ويعد كتابه ((النزاع المسلح في القرن الـ20)). أحد أبرز ما ألفه. من فرضياته أن هنالك علاقة بين صراع الإثنيات والوضع الاقتصادي؛ فدخول الغرب في حربين عالميتين كان له أثره السيئ على الاقتصاد العالمي؛ فتلك الحروب الطاحنة لم تؤد إلى إضعاف الغرب فقط، لكنها مهدت الطريق أمام الشرق للنهوض. مدللاً بالتطور الصناعي والاقتصادي والتقني في دول الشرق الأدنى، كالصين واليابان والدول الصاعدة المسمّاة ((النمور الآسيوية)). واعتبر الكساد الاقتصادي الذي اجتاح العالم بأسره، أنه لم يؤد في نظره إلى نشوب الحروب فقط، بل تسبب في اتساع الفجوة بين الأثرياء والفقراء، مما أشعل العديد من النزاعات الأخرى المهلكة. وتسببت أيضاً الاتجاهات العنصرية التي رافقت الاستعمار، في وقوع العديد من المجازر التي روعت سكان العالم الثالث. ويرى أن الألفية الثانية وضعت موجبات واضحة لسقوط الغرب. معتبراً ما سمّاه ((حمام الدم)) في القرن الـ20، ما هو إلا نتاج للصراعات الطائفية والعرقية مضافاً إليها الأزمات الاقتصادية. فنشوب الصراعات الإثنية غالباً ما تقع في ظل الأزمات الاقتصادية الكاسحة. والحقيقة هي صراعات بين الإمبراطوريات البائدة والدول الناشئة ذات النزعة الإمبراطورية؛ إذ تحاول القيام بدور استعماري ترث به الإمبراطوريات السابقة؛ فالقرن الـ20 لم يشهد انتصارات ((الغرب الديمقراطي)) على الأيديولوجيات المعادية فقط، إنما كان شاهداً على سقوطه. في كتاب فيرغسون محاولة لتقفّي التاريخ العسكري الدموي على مدى القرن الـ20، وأثره على الوضعين الاقتصادي والديموغرافي في العالم، مع إغفال دور اللاعب السياسي. يقول: إن الحرب العالمية الثانية أوقفت عام 1945 الصراع المسلح بين الكبار، مؤقتاً، لكنها لن تكون آخر الحروب.

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