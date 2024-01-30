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قوة المعرفة

1/30/2024 7:19:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan) نعيش في عالم واسع، يمضي بخطوات سريعة ومتغيرة نحو المستقبل، وهو ما يتطلب منا الاستعداد له بكل ما أوتينا من قوة، لا سيما أنه ((في سباق التميز ليس هناك خط للنهاية))، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ولتحقيق ذلك، بات يجب علينا التمسك بالمعرفة، وتوسيع نطاق تبادلها بيننا. والمعرفة هي مجموعة من الحقائق التي يحصل عليها الإنسان من خلال تجاربه وبحوثه وخبراته، وقد تتجسد في شكل تعريفات ونظريات أو فرضيات، أو نماذج وقياسات وعلاقات، وبغض النظر عن شكلها، تبقى المعرفة قوة لا يمكن الاستهانة بها، فكل معلومة يمكن الوصول إليها ومشاركتها مع الآخرين بكفاءة، يمكنها أن تحدث فرقاً كبيراً في حياة الفرد والمجتمع، وتسهم في تقليص المسافة بينه وبين أهدافه، وتحقيق خططه المستقبلية. ومع تسيد الرقمنة على العرش، واتساع نطاق الشبكة العنكبوتية، أصبحت المعرفة اليوم أكثر قيمة من أي وقت مضى، وباتت قوة تتسلح بها المجتمعات والثقافات الإنسانية، كونها تشكل الطريق الأمثل نحو تعزيز التعلم والابتكار، وتحقيق النمو الاقتصادي، ومن خلالها يمكن أن نتخطى الكثير من المراحل التنموية التقليدية، عبر اتباع أفضل الممارسات، وبلا شك أن تبادل المعرفة يعزز التعاون والشراكات بين الدول، ويسهم في إيجاد فرص وحلول جديدة للتحديات المشتركة. كما يساعد على سد الفجوة الرقمية، وتنمية رأس المال البشري الضروري لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين حياة الملايين من الأشخاص حول العالم. المعرفة أصبحت المحرك الرئيس لعملية التنمية الشاملة، خلال المرحلة الحالية، التي تشهد المزيد من ثورة المعلومات والتطورات التكنولوجية الهائلة، وقد تجلى اهتمام دولتنا بالمعرفة وتبادلها، من خلال سعيها لتوظيف العلم والمعارف الحديثة للتصدي للتحديات العالمية، وتعزيز مستقبل التنمية المستدامة، ورفع مستوى رفاهية الأمم، وتراهن عليها لتأكيد الدور المحوري للمعرفة في ترسيخ الحلول الرقمية. مسار: المعرفة قوة تعزز التعاون بين أفراد المجتمع، وتحفز لديهم روح الابتكار.

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