تعطل خدمات شبكة الإنترنت في مختلف أنحاء روسيا

لم يتمكن الروس في مختلف أنحاء روسيا من الوصول إلى مواقع الإنترنت المحلية الروسية مساء أمس الثلاثاء، وأرجعت الحكومة العطل الشامل إلى مشكلات فنية.

كما أبلغ المستخدمون أيضا عن تعطل تطبيقاتهم البنكية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ومواقع الخدمات الحكومية والمواقع الإخبارية أيضا.

وقالت وزارة التنمية الرقمية إن السبب هو مشكلات تكنولوجية، سيتم حلها سريعا.

ولم تقدم السلطات سببا محددا لتعطل الخدمات الذي شعر به مواطنون في أجزاء عديدة من روسيا. ومع ذلك كانت بعض المواقع الأخرى غير المحلية تعمل في بعض الأحيان.

وحذر خبراء تكنولوجيا مستقلون من أن هناك خططا في روسيا لإنشاء شبكة إنترنت روسية مستقلة، تحاول تجاوز البنية التحتية التي تدير حركة الويب العالمية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انقطاعات واضطرابات في الخدمة.



