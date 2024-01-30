إيلون ماسك: «نيورالينك» تزرع شريحة دماغية في أول إنسان

قال إيلون ماسك مؤسس شركة ((نيورالينك)) إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة وإنه يتعافى بشكل جيد.

وأضاف في منشور على منصة (X): ((تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد)).

وهي عملية سبق أن نفذت مثلها أكثر من مرة جهات أخرى، من شركات وباحثين.

وسبق للشركة أن زرعت هذه الغرسة المعادلة بحجمها لقطعة نقود معدنية في دماغ قرد تمكن من ((اللعب)) بلعبة الفيديو ((بونغ)) من دون جهاز تحكم أو لوحة مفاتيح.

ويصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحاً لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

وقال ماسك في منشور منفصل على (X): إن شريحة ((نيورالينك)) سيطلق عليها اسم (تيليباثي).

وأفادت نيورالينك على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.

واجهت ((نيورالينك)) دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها. وذكرت ((رويترز)) هذا الشهر أن السلطات المعنية غرمت الشركة لانتهاكها قواعد وزارة النقل الأمريكية فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة. وقدرت قيمة الشركة بنحو 5 مليارات دولار في يونيو الماضي.