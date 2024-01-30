منظمات دولية تندد بتعليق تمويل «أونروا»

أعربت 21 منظمة غير حكومية دولية، أمس، عن ((استيائها)) من إعلان 12 دولة تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وقت تشهد غزة كارثة إنسانية.

وقالت 21 منظمة غير حكومية في بيان مشترك: إن ((الأونروا)) هي ((المزود الرئيسي للمساعدات)) في غزة والمنطقة، وإن وقف التمويل ((سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني مدني أكثر من نصفهم من الأطفال، وجميعهم يعتمدون على مساعدتنا)). ونوهت بأن ((مليون نازح فلسطيني لجأوا في 154 ملجأ للأونروا أو على مقربة منها))، فيما واصلت الوكالة الأممية عملها ((في ظروف شبه مستحيلة)).

وبُعيد الاتهامات التي وجهت إلى الأونروا قررت 12 دولة مانحة، بينها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا، وآخرها نيوزيلندا، تعليق تمويلها الوكالة.

ويعمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إقناع المانحين بمواصلة دعم الوكالة. ويلتقي غوتيريش في نيويورك ((المانحين الرئيسيين)) للوكالة، وفق ما أعلن المتحدث باسم غوتيريش، وقال ستيفان دوغاريك لصحافيين: إن رسالة الأمين العام إلى المانحين، خصوصاً إلى أولئك الذين علّقوا مساهماتهم، تتمثل في أن يتم على الأقل ((ضمان استمرار عمليات الوكالة)).

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، تعليق تمويل ((الأونروا)) عقاباً جماعياً للفلسطينيين، وقال لافروف: ((إن ما حدث ويحدث هو عقاب جماعي، يحظره القانون الإنساني الدولي))، داعياً إلى إجراء ((تحقيق)) لكشف الحقائق.

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