Wednesday, 31 January 2024 05:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمات دولية تندد بتعليق تمويل «أونروا»

1/30/2024 7:19:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعربت 21 منظمة غير حكومية دولية، أمس، عن ((استيائها)) من إعلان 12 دولة تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وقت تشهد غزة كارثة إنسانية.

وقالت 21 منظمة غير حكومية في بيان مشترك: إن ((الأونروا)) هي ((المزود الرئيسي للمساعدات)) في غزة والمنطقة، وإن وقف التمويل ((سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني مدني أكثر من نصفهم من الأطفال، وجميعهم يعتمدون على مساعدتنا)). ونوهت بأن ((مليون نازح فلسطيني لجأوا في 154 ملجأ للأونروا أو على مقربة منها))، فيما واصلت الوكالة الأممية عملها ((في ظروف شبه مستحيلة)).

وبُعيد الاتهامات التي وجهت إلى الأونروا قررت 12 دولة مانحة، بينها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا، وآخرها نيوزيلندا، تعليق تمويلها الوكالة.

ويعمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إقناع المانحين بمواصلة دعم الوكالة. ويلتقي غوتيريش في نيويورك ((المانحين الرئيسيين)) للوكالة، وفق ما أعلن المتحدث باسم غوتيريش، وقال ستيفان دوغاريك لصحافيين: إن رسالة الأمين العام إلى المانحين، خصوصاً إلى أولئك الذين علّقوا مساهماتهم، تتمثل في أن يتم على الأقل ((ضمان استمرار عمليات الوكالة)).

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، تعليق تمويل ((الأونروا)) عقاباً جماعياً للفلسطينيين، وقال لافروف: ((إن ما حدث ويحدث هو عقاب جماعي، يحظره القانون الإنساني الدولي))، داعياً إلى إجراء ((تحقيق)) لكشف الحقائق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN30012024000110011019ID1107789155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث