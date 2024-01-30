دفن 100 جثمان بعد إعادتها من إسرائيل

دفن فلسطينيون، أمس، عشرات الجثامين في قبر جماعي جنوب مدينة رفح، بعد أن قال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل أعادت جثامين نبشتها من القطاع.

ورصد مصور وكالة فرانس برس في غزة مواطنين ينقلون جثثاً في أكياس بلاستيكية زرقاء قبل مواراتها في قبر جماعي حفر حديثاً. وسبق ذلك أن قام موظفو وزارة الصحة الذين كانوا يرتدون زياً واقياً باللون الأبيض بإنزال الجثامين أرضاً قرب خيام النازحين. وقال مصدر في وزارة الأوقاف بغزة: ((أعاد الاحتلال (أمس) عشرات من الجثامين بعدما كان سرقها من مقبرة بني سهيلة شرقي خان يونس)).

وبحسب الوزارة ((نبشت قوات الاحتلال القبور قبل أسبوعين)). وأضافت: ((تم تجهيز قبور جماعية في تل السلطان غربي رفح لدفنهم)).

وأكد شهود عيان ((وصول شاحنة تحمل مئة جثمان لمعبر كرم أبو سالم، لدفنهم مباشرة في قبر جماعي)).

وكان الجيش أدلى في وقت سابق بتصريحات حول استخراج جثث من مقابر غزة خلال البحث عن أسرى إسرائيليين. وقال إن ((عملية تحديد هوية الأسرى التي تتم في مكان بديل آمن)).

وشهد صحافيو فرانس برس في نوفمبر وديسمبر إعادة دفن جثث قال مسؤولون محليون إن القوات الإسرائيلية أخذتها.

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