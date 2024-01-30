«النواب الليبي»: القوانين الانتخابية جاهزة للتنفيذ

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس، صدور القوانين الانتخابية، و((ما علينا إلا الاتجاه لتنفيذها)). جاء ذلك خلال لقائه، في بنغازي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، ضمن سلسلة لقاءات ومشاورات يُجريها الأخير حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال صالح: بالإمكان دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء، موضحاً أن ((فتح باب الحوار من جديد سيعيدنا إلى المربع الأول)).

فيما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

جدير بالذكر أن مجلس النواب الليبي، خلال جلسته، أكتوبر الماضي، وافق بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس الأمة، المنجزة من قبل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية ((6+6)).

وقال صالح حينها، إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة ((6+6))، حسب التعديل الدستوري، لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنياً، أو عسكرياً، دون إقصاء أحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، إن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف، التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معرباً عن شكره للجنة ((6+6))، المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبراً أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد، يحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية.

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