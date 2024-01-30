قوات إسرائيلية متنكرة بزي طبي تغتال 3 فلسطينيين في مستشفى بجنين

اغتالت قوة إسرائيلية خاصة بعد تنكر أفرادها في زي مدني وطبي، ثلاثة أشخاص داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية، أمس، وقال المدير الطبي للمستشفى: إن الثلاثة ((قتلوا بدم بارد)).

وأظهرت مقاطع مصورة التقطتها كاميرات المراقبة، وانتشرت عبر الإنترنت نحو عشرة جنود متخفين، منهم ثلاثة يرتدون ملابس نسائية، واثنان يرتديان ملابس مسعفين، يتجولون في ممر بمستشفى ابن سينا في جنين، ومعهم بنادق هجومية. وقال الجيش، إن أحد الرجال الثلاثة عضو في حركة حماس، وكان يخطط لشن ((هجوم كالذي شنته حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر من قطاع غزة)).

وجاء في بيان عسكري إسرائيلي أن الفلسطيني الثاني ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي، والثالث ينتمي إلى جماعة مسلحة أخرى في جنين، لكن وكالة ((رويترز)) نقلت عن مصادر في المستشفى قولها:

إن الفلسطينيين الثلاثة لم يكونوا مسلحين، ولم يشاركوا في أي قتال وقت الهجوم. وقال مسؤولو المستشفى، إن وحدة سرية إسرائيلية اقتحمت المجمع الطبي، وتوجهت إلى الطابق الثالث، وقتلت الرجال الثلاثة بمسدسات كاتمة للصوت. وقال نجي نزال المدير الطبي للمستشفى: ((قتلوا الرجال الثلاثة أثناء نومهم في الغرفة. قتلوهم بدم بارد بإطلاق الرصاص مباشرة على رؤوسهم داخل غرفة العلاج)).

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