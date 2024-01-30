بيونغيانغ تختبر صواريخ «كروز» جديدة

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس، أن كوريا الشمالية اختبرت صواريخ ((كروز))، أطلقت عدداً منها باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربي، في أحدث حلقة من اختبارات لأسلحة، يحذر خبراء من أن بيونغيانغ تعتزم إرسالها إلى موسكو لتستخدمها في حربها ضد كييف.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، بأن سيئول ((رصدت صواريخ ((كروز)) عدة، غير محددة، أطلقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية)).

وذكرت الهيئة أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية، والأمريكية، تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق، مضيفة: ((جيشنا يتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة، ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقظة ويراقب كذلك أنشطة كوريا الشمالية من كثب)).

جيل جديد

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أول من أمس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار إطلاق صاروخي ((كروز)) من غواصة. والأسبوع الماضي، أطلقت بيونغيانغ صواريخ ((كروز)) باتجاه البحر الأصفر، منوّهة بأن الأمر ((يتعلق بجيل جديد من المقذوفات)).

جدير بالذكر، أن العلاقات بين الكوريتين، تدهورت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث تخلّى الجانبان عن اتفاقات أساسية للحد من التوتر، وعززا الأمن عند الحدود، كما أجريا تدريبات بالذخيرة الحية على طول الحدود.

ووفقاً لمتابعين، سرّعت بيونغيانغ تجارب الأسلحة في العام الجديد، بما في ذلك اختبارات ما أسمته ((نظام الأسلحة النووية تحت الماء))، بالإضافة إلى صاروخ باليستي ((فرط صوتي)) يعمل بالوقود الصلب. كما لا تخضع اختبارات صواريخ ((كروز))، التي تحلّق في الغلاف الجوي، للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. هذا خلافاً للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

إنتاج كبير

ويصرح مدير المعهد الدولي للدراسات الكورية الشمالية، الباحث: آهن تشان إيل، لـ((فرانس برس)): ((يعتقد أن كوريا الشمالية بدأت إنتاج كميات كبيرة من صواريخ ((كروز)) طلبتها روسيا)).

ويضيف آهن: ((يبدو أنهم يجرون تجارب للصواريخ في البحر، ما يخلق ارتباكاً لدى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة))، لافتاً إلى أن كل الصواريخ الموجهة تحتاج إلى الخضوع لخمسة اختبارات -على الأقل- قبل نشرها في ساحة المعركة.

ويرى المحلل بالمعهد الكوري للوحدة الوطنية في سيئول، هونغ مين، أنه لا يمكن ((استبعاد احتمال)) قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب إطلاق صواريخ ((كروز)) مخصصة للتصدير إلى روسيا.

ويقول: ((لعبت صواريخ ((كروز)) خلال الحرب الأوكرانية دوراً أساسياً بالنسبة لروسيا في استهداف منشآت استراتيجية)). فيما يفيد العميد المتقاعد من الجيش الكوري الجنوبي، تشون إين بوم، بأن ((الأسلحة الكورية الشمالية تبقى معروضة للبيع طالما أن السعر مناسب)).

يشار إلى أن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، أصدرت بياناً، توقعت فيه أن تقوم جارتها الشمالية باستفزازات عسكرية ومعلوماتية خلال العام الجاري، تشمل: استهداف الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية.

وذكرت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كيم أصدر تعليمات لمساعديه ((للتوصل إلى إجراءات، لإحداث ضجة كبيرة في كوريا الجنوبية، مطلع العام المقبل)).

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