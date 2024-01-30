«الجنائية الدولية»: طرفا حرب السودان ارتكبا جرائم في دارفور

أفادت المحكمة الجنائية الدولية، الجهة العدلية المختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الاعتداء، بأن قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، المتقاتلة في السودان، ارتكبت جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد.

فيما أدانت الأمم المتحدة، أمس، أعمال العنف التي وقعت في إقليم أبيي المتنازع عليه بين السودان، وجنوب السودان، أوقعت عشرات القتلى.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن مكتب المحكمة الجنائية الدولية لديه ((أسباب للاعتقاد)) بأن كلاً من: القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، ارتكبت جرائم بموجب ((قانون روما))، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، في إقليم دارفور.

جمع الأدلة

وأضاف خان إن مكتب المدعي العام للمحكمة يقوم ((بجمع مجموعة كبيرة جداً من المواد، والمعلومات، والأدلة ذات الصلة بتلك الجرائم على وجه الخصوص))، منذ بدء التحقيق في يوليو الماضي.

وبين أن ((الفظائع المزعومة التي وقعت في الجنينة تشكل خطاً محورياً للتحقيقات التي يجريها مكتبي في الوقت الراهن)). وتابع: ((نجمع قدراً مهماً للغاية من المواد والمعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجرائم بعينها)).

وحث خان مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي على ((معالجة الكارثة، وكذلك منع انتشار عدوى العنف على نطاق أوسع)).

وشدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أن ((ما يحدث في دارفور سيئ بما فيه الكفاية، لكن هناك خطر حقيقي من إمكانية اتساع العنف بطريقة عميقة)).

جدير بالذكر أن خان فتح تحقيقاً في يوليو 2023 في تزايد عدد الأعمال العدائية في إقليم دارفور السوداني. كما زار خان، في وقت سابق، مخيمات في تشاد المجاورة، حيث يشعر اللاجئون من إقليم دارفور أن ((العالم تجاهل معاناتهم)).

في الغضون، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعمال العنف التي وقعت مطلع الأسبوع في منطقة أبيي الإدارية، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، التي قتل فيها عشرات المدنيين، فضلاً عن اثنين من قوات حفظ السلام الأممية (يونيسفا).

إدانة أممية

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك: ((يدين العنف والهجمات ضد قوة حفظ السلام، ويدعو حكومتي جنوب السودان، والسودان، إلى التحقيق السريع في الهجمات، بمساعدة قوة حفظ السلام (يونيسفا)، وتقديم الجناة إلى العدالة)).

وأكد دوغاريك أن غوتيريش ((يذكر جميع الأطراف بأن الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب))، وقال إن جوتيريش يتقدم بخالص التعازي لأسر جنديي حفظ السلام القتيلين من غانا، وباكستان، والمدنيين في أبيي، ولحكومتي وشعبي غانا وباكستان.

إلى ذلك، قتل 54 شخصاً، بينهم عنصران من قوات حفظ السلام الدولية (يونيسفا)، في هجمات ذات طابع إثني، في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، داعية إلى الهدوء.

عشرات القتلى

وذكرت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، في بيان، ((بحسب السلطات المحلية، قتل 52 مدنياً، فيما أصيب 64 آخرون بجروح خطيرة وفق تقارير)). ومنطقة أبيي غنية بالنفط وتقع على حدود البلدين.

وأكدت القوة الدولية أنها ((تدين بشدة هذه الهجمات ضد المدنيين وعناصر حفظ السلام)). وأضافت إن عناصرها تعرضوا لإطلاق نار ((أثناء نقل مدنيين متضررين من قاعدة لقوة ((يونيسفا)) إلى مستشفى)).

وفق البيان الأممي، قتل عنصر باكستاني فيما ((أصيب 4 من الموظفين الرسميين، ومدني بجروح))، بينما قتل عنصر غاني، على ما أضافت ((يونيسفا))، داعية إلى إجراء تحقيق في أعمال العنف.

وطبقاً لسلطات منطقة أبيي الإدارية الخاصة، نفذ شبان مسلحون، وميليشيا متمردة محلية، سلسلة ((هجمات وحشية منسقة))، وقال الأمين العام لمنطقة أبيي الإدارية الخاصة، إن أعمال العنف مرتبطة بـ((النزاع، طويل الأمد، بين قبيلتي نغوك وتويك)).

تأتي الهجمات الأخيرة عقب اشتباكات في نوفمبر الماضي، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، بينهم عنصر من القوة الدولية لحفظ السلام. فيما تضم البعثة الدولية المنتشرة في أبيي منذ 12 عاماً، 4000 عنصر من أفراد الشرطة والجيش.

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