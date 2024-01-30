روسيا: نووي «الناتو» تهديد لنا

أكدت موسكو، أمس، أن تخطيط روسيا ينطلق بكل الأحوال من احتساب الأسلحة النووية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، ترسانة نووية واحدة ضد روسيا.

مفيدةً بأن الأخيرة تدرس مصدر المعلومات عن إمكان قيام الولايات المتحدة بنشر ((أسلحة نووية)) في بريطانيا، في وقت اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الدول الغربية، بأنها هي من صاغت ما يسمى ((صيغة زيلينسكي للسلام)) للتسوية في أوكرانيا.

وأجاب لافروف، في مؤتمر صحافي، في موسكو، عن سؤال عمّا إذا كانت لدى روسيا معلومات عن خطط الولايات المتحدة لإعادة الأسلحة النووية إلى بريطانيا: ((لقد سمعنا بالطبع عن هذه التقارير.. نحن ندرس مصدر هذه المعلومات ومدى موثوقيتها)).

أمن روسيا

وأكد لافروف أنه ((منذ اللحظة التي أعلن فيها ((الناتو)) أن روسيا تهديد رئيس وعدو، فإننا نعد جميع الأسلحة النووية للدول الأعضاء في ((الناتو))، ترسانة نووية واحدة موجهة ضد روسيا)).

وأضاف لافروف، قائلاً: ((في وثائقنا الخاصة بالعقيدة، ننطلق من هذا بالضبط. وبناءً على ذلك، نبني خططنا لضمان أمن موثوق به لروسيا، وقد يتغير تكوين هذه الترسانة، ولكن جوهرها لا يتغير، وأؤكد لكم أن هذا يؤخذ في الحسبان بالكامل في تخطيطنا)).

جدير بالذكر، أن صحيفة ((تليغراف)) البريطانية، كشفت عن وثائق لـ((البنتاغون))، أفادت بأن ((الولايات المتحدة تستعد لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، لأول مرة منذ 15 عاماً)).

في الغضون، قال لافروف، في لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في موسكو في شأن الوضع في أوكرانيا، ((إن أي شخص يعرف الغرب، ولو قليلاً، ينبغي ألا يساوره شك في أن الدول الغربية هي التي صاغت ما تسمى صيغة زيلينسكي للسلام))، مشيراً إلى أن الدول الغربية تدافع عن هذه الصيغة لهذا السبب.

وأضاف: ((كما ترون بأي جنون يدافع الأنجلوسكسون عن عدم وجود بدائل لصيغة زيلينسكي، لأن الغرب هو الذي كتب هذه الصيغة..

وفي حال تمت دعوة ممثلي الدول، التي طرحت في السابق مبادراتها للسلام في شأن الأزمة الأوكرانية إلى صيغة كوبنهاجن، سيقال لهم هناك لا توجد سوى صيغة زيلينسكي وليس هناك حاجة لكم للترويج لأي من أفكاركم، سواء كانت صينية، أو برازيلية، أو هندية، أو جنوب أفريقية))، عادّاً هذا الأمر ((مثيراً للسخرية)).

صيغة غربية

جدير بالذكر، أن اجتماعاً عقد في شأن صيغة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للتسوية في 14 يناير الجاري في منتدى ((دافوس)) على مستوى مستشاري الأمن القومي، وشارك فيه 83 وفداً.

كما عرض لافروف مواقف بلاده بخصوص الوضع في أوكرانيا، محمّلاً بقوة، على الغرب، واتهمه بمواصلة شن حرب هجينة ضد بلاده، وقال إن المسؤولين الغربيين بدؤوا يدركون ((فشل مشروع أوكرانيا)) الذي هدف، وفقاً لقوله، إلى ((إلحاق هزيمة استراتيجية)) بروسيا.

وزاد الوزير إن ((الغرب مع أنه بات يدرك أن نهاية مشروع أوكرانيا قد اقتربت، لا يستطيع التوقف عن المسار الذي اختاره لدعم هذا المشروع، ومن ذلك من وجهة نظر الفوائد الاقتصادية)).

وقال لافروف إن ((الولايات المتحدة تعد المانح الرئيس لأوكرانيا، وتليها ألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك، وبولندا، والنرويج، وهولندا، والسويد. طبعاً حجم الأموال التي تم تبديدها في أوكرانيا يؤكد مدى أهمية منع فشل مشروع أوكرانيا بالنسبة إلى الغرب)).

تحذير لواشنطن

إلى ذلك، حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة من خطر عودة الأسلحة النووية التكتيكية إلى بريطانيا. وأضاف ريابكوف: ((في ما يتعلق بموضوع العودة الافتراضية للأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية إلى بريطانيا، أود أن أحذر بأكثر الطرائق حزماً من هذه الخطوة المزعزعة للاستقرار)).

وبحسب ريابكوف، فإن هذه التصرفات من جانب واشنطن، لن تعزز أمن بريطانيا والولايات المتحدة، ولن تشكل رادعاً لموسكو، وأشار إلى أن نشر الأسلحة النووية لن يؤدي إلا إلى زيادة مستوى التصعيد والتهديد في أوروبا.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: ((نفترض أنه على الرغم من التجربة المحزنة إلى حد ما في السنوات الأخيرة من ناحية ضمان الأمن الأوروبي، فإن المتهورين في لندن وواشنطن لا يستخلصون أي دروس من هذا، ولذا فإن هذا السيناريو ممكن تماماً)).

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