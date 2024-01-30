رد أمريكا المتوقع.. ضربة قوية دون التسبب بحرب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أنه اتخذ قراره بشأن طبيعة الرد على هجوم بطائرة مسيّرة أسفر الأحد الماضي عن مقتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة على الحدود الأردنية السورية.

ولم يتطرق بايدن للتفاصيل، لكنه جدد التأكيد أن الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

ويجد الرئيس الأمريكي المرشح لولاية ثانية، نفسه الآن أمام خيار صعب ما بين الاستمرار في سياسة ردع، أو تسديد ضربة قوية بما تنطوي عليه من مخاطر تصعيد.

وتنقل وكالة فرانس برس عن غوردن غراي الأستاذ في جامعة جورج واشنطن قوله ((هذا ما كان العديد منا يخشاه، وما كانت الإدارة تخشاه بالتأكيد: أن تقوم إيران بحسابات خاطئة)).

وهذه أول مرة يُقتل فيها جنود أمريكيون في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر. وبعد الضربة في الأردن، رأى أليكس بليتساس من مركز ((المجلس الأطلسي)) للدراسات في العاصمة الأمريكية أن واشنطن أمام ((تحدّ، هو أن تضمن بأن يكون الرد على قدر كاف من القوة لمنع أي هجمات جديدة على القوات الأمريكية، بدون أن يتسبب باندلاع حرب جديدة في المنطقة)).

ونفت إيران أي ضلوع لها في الهجوم، وحذرت من تصعيد في المنطقة. لكن أليكس فاتانكا من معهد الشرق الأوسط في واشنطن قال ((إننا أمام منعطف)). وأضاف إن ((الولايات المتحدة على غرار إيران، غير مهتمة بتصعيد إقليمي)) لا تكون عواقبه محسوبة.

ويعتبر غوردون غراي أن الولايات المتحدة قد ترد بضرب ((هدف عسكري أو هدف للحرس الثوري داخل إيران)). وشدد على أن إدارة بايدن ((حرصت على عدم إبداء رد فعل مسرف وتمرير رسالة بأن الهجمات لن تكون مقبولة)).

لكنه تابع أن ((القادة الإيرانيين لم يفهموا هذه الرسالة للأسف، وأعتقد أن هذا يزيد فرص حصول مواجهة عسكرية)).

رد قلق

ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين إن رد الولايات المتحدة على الهجوم في الأردن، من المرجح أن يكون أقوى من الضربات الانتقامية الأمريكية السابقة في العراق وسوريا. ودعا العديد من المشرعين الجمهوريين الولايات المتحدة إلى ((ضرب عمق إيران مباشرة لإرسال رسالة واضحة)).

لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه إدارة بايدن الآن هو كيفية الرد على غارة الطائرات بدون طيار دون إثارة حرب إقليمية.

ويقول الجنرال المتقاعد مارك هيرتلنغ إن مقتل أفراد الجيش الأمريكي ((تجاوز بالتأكيد الخط الأحمر للرئيس))، ويتوقع المسؤولون والمحللون رد فعل أكثر قوة لا يقتصر بالضرورة على دولة واحدة أو يوم واحد. لكن المسؤولين أشاروا إلى أنه من غير المرجح أن تضرب الولايات المتحدة داخل إيران.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الرد الأمريكي ((يمكن أن يكون متعدد المستويات، ويأتي على مراحل ويستمر مع مرور الوقت)).

خيارات الرد

ويمكن لإدارة بايدن أن تقرر مرة أخرى ضرب الجماعات المسلحة في العراق أو سوريا أو كلا البلدين، ويمكنها أيضاً استهداف قيادة الميليشيات الإقليمية. وأشار مسؤولون إلى أن الهجوم الإلكتروني خيار آخر.

ومع ذلك، قال المسؤولون الأمريكيون إن ضربة داخل إيران أحد الخيارات الأقل ترجيحاً في هذه المرحلة.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي: ((نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران.. نحن لا نتطلع إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط)).

ويقول مسؤولون أمريكيون إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن إيران وجهت صراحة هجوم الأردن، أو قصدت أن يكون تصعيداً متعمداً ضد الولايات المتحدة، حسبما تنقل عنهم ((سي إن إن)).

وذكر مسؤول أمريكي: ((لا أعتقد أن المقصود من هذا هو التصعيد)). وأضاف: ((إنه نفس النوع من الهجمات التي قاموا بها 163 مرة من قبل وفي المرة الـ164 كانوا محظوظين))، إذ إن هذا الهجوم أصاب بنجاح حاوية سكنية في القاعدة الأمريكية.

وقال جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه إذا حاولت الولايات المتحدة وقف التصعيد من خلال ضربات انتقامية متناسبة ومحدودة، فقد يُنظر إلى ذلك على أنه ضعف بالنسبة لإيران ووكلائها.

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