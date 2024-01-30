استعراض مشروع «الاستباقية في تقديم الخدمات الإسعافية» بدبي

استعرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي، مشروع ((الاستباقية في تقديم الخدمات الإسعافية))، الذي يعتبر منصة متكاملة تربط أنظمة خدمات الطوارئ المختلفة.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ((تجسيداً لأجندة دبي الاجتماعية 2033 وتحقيقاً لمنظومة صحية أكثر كفاءة تشارك المؤسسة تحت شعار ((من أجل جودة حياة الأسرة)) في هذا الحدث الطبي المهم بمشروع سيسهم في تحسين جودة حياة الأسرة ورفاه المجتمع على اختلاف فئاته.

حيث نعمل مع شركائنا المعنيين في الإمارة لتحسين جودة الخدمات وإطلاق المشاريع، التي تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، وتتوافق مع الطموحات المستقبلية لإمارة دبي)).

وأضاف: إن التعاون المشترك بين المؤسسة وهيئة الصحة بدبي يعكس سعي الجهتين والتزامهما بتعزيز جودة الخدمات الصحية، لترسيخ مكانة إمارة دبي كمدينة عالمية تلتزم بتطبيق أعلى معايير الخدمات الصحية.

وعن المشروع الذي تقدمه ((إسعاف دبي)) في ((معرض الصحة العربي 2024)) أوضح جلفار أن المؤسسة تشارك بمشروعها، الذي يستهدف كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يستعرض المشروع منصة متكاملة تربط أنظمة خدمات الطوارئ المختلفة، والتي تبدأ من مرحلة تحديد واكتشاف الحالات الطبية الطارئة من دون الاتصال برقم الطوارئ وتحديد موقع المريض، وإرسال سيارة الإسعاف لحظياً عن طريق ساعة ذكية للفئات المعنية.

حيث ستمكن الساعة الذكية المرسل الطبي في غرفة عمليات المؤسسة من تسلم تنبيه في حال وجود أي طارئ يتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، منوها بأن هذا التنبيه يتضمن أيضاً موقع المريض وملفه الطبي، ما يساعد المرسل الطبي على إرسال أقرب، وأنسب مورد إسعافي للمريض ويضمن سرعة الوصول، وتقديم الدعم والرعاية اللازمين له ورفع معدلات فرص النجاة.

وأضاف، إنه استكمالاً لمرحلة الرعاية الصحية للمريض ستمكن المنصة المسعفين من إرسال تفاصيل الحالة للمستشفى، ليتم تجهيز الطاقم الطبي المناسب للتعامل معها فور وصولها، ما يسهم في رفع معدلات فرص النجاة، مشيراً إلى أن القياس المبكر للمؤشرات الحيوية عند كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة هو أمر ضروري للحد من تدهور الحالة، والمساعدة على التدخل السريع.

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