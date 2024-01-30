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بلدية دبي: 460 ألف سلعة مسجلة في «منتجي»

1/30/2024 7:19:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت بلدية دبي عن أن عدد المنتجات في قواعد بيانات نظام منتجي بلغ ما يقارب 460 ألف منتج في مختلف التصنيفات التي تخضع لرقابة البلدية، في حين بلغ عدد الطلبات المقدمة في النظام لتسجيل المنتجات خلال عام 2023 حوالي 91 ألف طلب بنسبة زيادة 38 % مقارنة بعام 2022 لعدد متعاملين يتجاوز 2,540 متعاملاً. فيما بلغ عدد طلبات إصدار شهادة البيع الحر للمنتجات الاستهلاكية 538 طلباً، و123 طلب إعلان للمنتجات الاستهلاكية خلال عام 2023، وهي خدمات مرتبطة بخدمة تسجيل المنتجات. رقابة وأشارت إلى استمرار عمليات الرقابة على الشحنات المستوردة عبر جميع منافذ الإمارة، حيث تم الكشف عن 39,834 شحنة خلال عام 2023 وبلغ إجمالي وزن الشحنات المستوردة للسوق المحلي وإعادة التصدير ما يقارب من 308,741 طناً من المنتجات خلال الفترة نفسها، مع سحب 1,356 عينة لغرض الفحص المخبري وذلك أيضاً من خلال منصة منتجي. زيارة تفتيشية وأضافت: لضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلية ومطابقتها، يتم تنفيذ برنامج رقابي متكامل على المنتجات والمؤسسات ذات الصلة بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إدارة سحب العينات لغرض الفحص المخبري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غير المستوفي منها وفقاً للقوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها في الإمارة. حيث تم تنفيذ 3789 زيارة خلال عام 2023 ومنها 242 زيارة استجابة لبلاغات واردة، كما تضمنت الزيارات الكشف على أكثر من 37336 منتجاً متداولاً، بالإضافة إلى سحب 2084 عينة لغرض الفحص المخبري. ووفرت البلدية نافذة لمنتجي من خلال التطبيق الذكي لبلدية دبي، تضم قاعدة بيانات أكثر من 460 ألف منتج استهلاكي، لتمكين المستهلكين من التعرف على مطابقة تلك المنتجات، بالإضافة إلى خدمة الإبلاغ المباشر عن المنتجات غير المسجلة من خلال التطبيق الموحد، والذي من خلاله يتم استلام البلاغات الواردة عن تلك المنتجات واتخاذ اللازم بشأنها وحسب الإجراءات الرقابية المتبعة. كما يمكن للمستهلك الإبلاغ كذلك من خلال الرقم المجاني للبلدية 800900، كما يتم توعية المستهلكين نحو الاستخدام الآمن للمنتجات من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالمنتجات المحظورة من خلال الموقع الإلكتروني والتحديث عليها بشكل مستمر.

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