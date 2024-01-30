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إطلاق أول قائمة من مزودي الخدمات السيبرانية

1/30/2024 7:19:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني عن إطلاق أول قائمة من مزودي الخدمات السيبرانية المعتمدين، ضمن مبادرة ((درع دبي للأمن السيبراني))، التي أطلقها المركز. وذلك لضمان جودة الخدمات وكفاءة الأفراد مقدمي الخدمات للجهات الحكومية في إمارة دبي. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية يناير الجاري، تم خلالها مناقشة التحديثات المتعلقة باستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني والمبادرات ذات الصلة، وسلطت الضوء على الشهادات المعتمدة للأفراد والشركات ممن يقدمون خدمات فحص قابلية الاختراق والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، كما جرى تعريف المشاركين بالبرنامج، الذي أطلقه المركز لاعتماد الشركات، التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لحكومة دبي. ودعا مركز دبي للأمن الإلكتروني الجهات الحكومية المعنية إلى الالتزام بالشركات المعتمدة عند اختيار مزودي الخدمات في هذا المجال، حيث يستند معيار ((درع دبي للأمن السيبراني))، الذي تطبقه الشركات المعتمدة إلى أسس علمية وعملية، تقوم على خلاصة تجارب عالمية، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. أنظمة وخدمات وقال عامر شرف المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني: ((تعد الحوكمة المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية ركيزة أساسية في مواكبة التطورات المتسارعة، التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، وما يترافق معها مع تحولات رقمية متسارعة. حيث يحظى الأمن السيبراني بأهمية استثنائية كونه يعد عاملاً مهماً في تعزيز فاعلية العمليات الرقمية، وضمان استمراريتها بأعلى درجات الكفاءة والجودة، وبينما تقدم دبي نموذجاً عالمياً للمدن الرقمية، التي تتمتع بالديناميكية والنمو والازدهار انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، فإن الأمن السيبراني يضيف عنصر المرونة والثقة، ويعزز الجاذبية الاستثمارية وريادة الأعمال)). مبادرة رائدة وحول أهمية الالتزام بالشركات المعتمدة أضاف شرف: ((يعد درع دبي للأمن السيبراني مبادرة رائدة، ومرجعاً عالمي المستوى لتقديم الخدمات السيبرانية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، بالعمل على جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، كما ينسجم مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والتي تقوم على أربعة محاور، يشكل محور المرونة السيبرانية واحداً منها)).

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