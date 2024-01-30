«عون التطوعي» يطلق 24 مبادرة لرعاية الأيتام

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلق أعضاء فريق ((عون التطوعي)) والذي يندرج تحت نادي الهلال الطلابي بجامعة الإمارات أكثر من 24 مبادرة تستهدف رعاية فئة الأيتام بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وذلك تعزيزاً لمبادئ التراحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع للارتقاء بالعمل الاجتماعي ذي المسؤولية المجتمعية، وتقديراً لذلك حاز الفريق المركز الأول ((مكرر)) في جائزة عون للخدمة المجتمعية والتي تطلقها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لجميع طلبة المدارس والجامعات.
وقالت رغد عصام، رئيسة الفريق، وطالبة بكلية الهندسة بجامعة الإمارات إن فريق ((عون التطوعي)) بجامعة الإمارات يضم اليوم ما يقارب 350 متطوعاً ومتطوعة من جميع الكليات الجامعية، مشيرة إلى حرص الفريق على إطلاق المبادرات التي تؤكد أهمية العمل التطوعي وانعكاسه الإيجابي على الأفراد والمجتمع.
وأضافت: من المبادرات التي قمنا بتنظيمها وإطلاقها ((براعم الهلال))، ضمن أكثر من 24 مبادرة لفئة الأيتام، تضمنت برامج ترفيهية، وتعليمية، وتثقيفية، في إطار تعزيز قيمة العطاء وحب الخير لدى الأطفال، ودعم التفاعل الإيجابي.
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