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«عون التطوعي» يطلق 24 مبادرة لرعاية الأيتام

1/30/2024 7:19:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق أعضاء فريق ((عون التطوعي)) والذي يندرج تحت نادي الهلال الطلابي بجامعة الإمارات أكثر من 24 مبادرة تستهدف رعاية فئة الأيتام بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وذلك تعزيزاً لمبادئ التراحم والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع للارتقاء بالعمل الاجتماعي ذي المسؤولية المجتمعية، وتقديراً لذلك حاز الفريق المركز الأول ((مكرر)) في جائزة عون للخدمة المجتمعية والتي تطلقها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لجميع طلبة المدارس والجامعات.

وقالت رغد عصام، رئيسة الفريق، وطالبة بكلية الهندسة بجامعة الإمارات إن فريق ((عون التطوعي)) بجامعة الإمارات يضم اليوم ما يقارب 350 متطوعاً ومتطوعة من جميع الكليات الجامعية، مشيرة إلى حرص الفريق على إطلاق المبادرات التي تؤكد أهمية العمل التطوعي وانعكاسه الإيجابي على الأفراد والمجتمع.

وأضافت: من المبادرات التي قمنا بتنظيمها وإطلاقها ((براعم الهلال))، ضمن أكثر من 24 مبادرة لفئة الأيتام، تضمنت برامج ترفيهية، وتعليمية، وتثقيفية، في إطار تعزيز قيمة العطاء وحب الخير لدى الأطفال، ودعم التفاعل الإيجابي.

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