سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم المزروعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة سالم محمد هلال المزروعي.
مواساة
وأعرب سموه لدى زيارته بيت العزاء بمجلس ربدان في أبوظبي عن خالص عزائه لأشقاء وأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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