سيف بن زايد يعزي في وفاة سالم المزروعي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة سالم محمد هلال المزروعي.

مواساة

وأعرب سموه لدى زيارته بيت العزاء بمجلس ربدان في أبوظبي عن خالص عزائه لأشقاء وأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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