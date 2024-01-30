بحث التعاون البرلماني بين الإمارات وتركيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات في مقر المجلس بأبوظبي مع نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا ((البرلمان)) والوفد المرافق له، الذي يزور الإمارات بدعوة من المجلس.
جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين.
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