بحث التعاون البرلماني بين الإمارات وتركيا

عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات في مقر المجلس بأبوظبي مع نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا ((البرلمان)) والوفد المرافق له، الذي يزور الإمارات بدعوة من المجلس.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين البلدين، وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز