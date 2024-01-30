حمدان بن زايد: توطين القطاع الخاص يحظى بأقصى اهتمامات القيادة

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بالإنجازات والنجاحات التاريخية، التي يحققها ملف التوطين تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

مثنياً سموه في الوقت ذاته على نجاح السياسات الحكومية والجهود المبذولة لخلق الوظائف للمواطنين بالقطاع الخاص، وتعزيز مهارات وكفاءات أبناء الوطن، بما يعزز من دورهم في المسيرة التنموية للدولة. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر النخيل معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، بحضور عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا.

واطلع سموه خلال اللقاء من معالي الدكتور عبد الرحمن العور على خطط وبرامج وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق بملف التوطين، الذي يتصدر سلم أولويات حكومة دولة الإمارات، مشيداً سموه بجهود الوزارة في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة والمتمثلة بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص وتأهيلهم وتدريبهم ورفع مهاراتهم المهنية، وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وأكد سموه خلال اللقاء أن ملف التوطين يحظى بأقصى اهتمامات القيادة الرشيدة، وقال إن الجهود المبذولة وراء وصول أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية العام 2023 إلى نحو 92 ألفاً، والاستمرار بدفع عجلة تطوير وإنجاح هذا الملف بكل جوانبه، يستحق الإشادة.

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