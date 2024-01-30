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محمد الشرقي يطلع على المشاريع التنموية بالفجيرة

1/30/2024 7:19:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan) التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس خميس النون مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وفريق لجنة الطلبات والعروض بالمؤسسة. واطلع سموه، خلال اللقاء، على إنجازات المؤسسة ونتائج عملها لعام 2023، ومشاريعها في مجال تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين، كما استعرضت لجنة دراسة الطلبات والعروض تقارير عملها وإحصائيات الطلبات ونتائجها خلال الفترة الماضية. توجيهات وأكد سموه، خلال اللقاء، دور المؤسسة في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع والتي تسهم في تحسين جودة حياتهم ومعيشتهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمواصلة الجهود وتقديم الخدمات عالية المستوى بهدف توفير أساليب العيش الكريم للمواطنين، وضمان حصولهم عليها وفق مستويات تلتزم مقاييس التميز والريادة في منظومة العمل الحكومي في الدولة. وأشاد سموه بجهود لجان المؤسسة في الحرص على تحقيق أهدافها، عبر المشاريع والمبادرات المجتمعية البناءة، وضمان وصولها إلى المستفيدين منها وفق معايير ذات كفاءة تتسم بالسهولة والمرونة والفاعلية. وتقدم فريق مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم ومتابعة سموه لمشاريع المؤسسة، وخطط عملها، وتوجيهات سموه بالتطوير المستمر لمنظومة عملها وآلية تقديم الخدمات فيها. حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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